商务部：明年加大先进技术和关键装备进口 推动个人境外投资试点

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京12月27日 -中国商务部周五称，要保持外贸稳定增长，继续稳定出口退税政策，2014年将加大先进技术和关键装备进口，增加需要的能源和原材料等进口。推动个人境外投资试点工作。
商务部网站刊登商务部长高虎城在全国商务工作会议的讲话称,明年要加快出口退税进度。建立大型成套设备出口融资保险专项政策常态化机制，发挥大型成套设备出口对关联行业的带动作用。
同时消除地区封锁、打破行业垄断工作，重点解决限制外地商品进入本地市场、设置关卡阻碍产品进出等突出问题。放宽对外投资准入，修订境外投资管理办法，进一步简化核准手续。推动个人境外投资试点工作。
高虎城指出，要积极参与国际经贸规则制定，加快实施自贸区战略。积极推动中韩、中日韩、中澳自贸区谈判，推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，开展中国—东盟自贸区升级版谈判。
积极培育新的消费增长点。研究完善消费政策，进一步扩大信息消费、养老消费、健康消费，促进新型电子产品、智能家电、节能汽车等热点商品消费，鼓励新的消费方式发展。
他提到，预计2013年全年社会消费品零售总额约23.8万亿元人民处，增长13%以上。全年进出口总额4.14万亿美元，增长7%以上。全年实际使用外资1,170亿美元，增长5%左右，非金融类对外直接投资880亿美元，增长15%左右。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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