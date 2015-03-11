谷歌拟收购印度创新企业InMobi 正进行初步谈判--消息

路透孟买3月11日 - 一位知情消息人士透露，谷歌(GOOGL.O)正就购买印度创新企业InMobi进行初步谈判，在移动广告领域竞争愈发激烈的形势下，谷歌希望能藉此加强自己的广告产品。

InMobi成立于2007年，位于印度班加罗尔，主要业务是帮助企业客户将广告投向目标受众的手机和移动设备。InMobi宣称迄今已经在约200个国家有业务，拥有超过10亿的用户。公司的主要投资者包括日本软银(9984.T)和种子创投公司Sherpalo。

消息人士称，谈判尚处于初级阶段，谷歌还没有详述该交易的收购条件。该消息人士要求匿名，因为两家公司都没有公开此事。

消息人士称，InMobi估值料约为10亿美元。

经济时报周三率先报导了有关该交易谈判的消息。

InMobi和谷歌都拒绝置评。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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