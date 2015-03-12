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科技电子 | 2015年 3月 12日 星期四 17:07 BJT

小米2015年将在印度开设100个“体验”店

路透新德里3月12日 - 中国智能手机厂商小米周四称，今年将在印度开100个体验店，帮助印度消费者“体验”小米产品，但不会在这些店里销售产品。

小米去年7月进军印度，其手机基本通过互联网零售商Flipkart.com进行销售。

小米印度负责人Manu Jain在新德里对记者说道，“服务体验店”的面积为500-1,000平方英尺，4月第一周将在位于海得拉巴、钦奈和班加罗尔等城市开设体验店。

Jain表示，尽管小米1月开始通过印度最大的运营商Bharti Airtel(BRTI.NS)的营业厅销售红米Note 4G手机，公司没有与“任何其他线下伙伴积极讨论合作”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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