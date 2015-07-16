华为获准在印度生产电信设备

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新德里7月15日 - 中国电信巨头华为通过安全审查并获准在印度生产电信设备，为其成为首家向印度供应本土产品的大型中国品牌铺平道路。
一名官员周三证实，华为已经获得印度内政部的批准。华为19个月前首次提交了制造申请。这也对印度总理莫迪提出的“印度制造”提供了重要支撑。
“印度是华为的重要海外市场，”华为印度消费者事业部总裁AllenWang周三对路透说道。“我们的目标是在三年内跻身印度市场前三大品牌。”
华为驻印度发言人表示，公司尚未收到印度政府的正式通知，并拒绝发表其它评论。
汇丰近期的报告显示，印度约1.5亿用户使用方便上网的智能手机，预计每年保持约26%的增长率直到2019年。
华为已经在印度拥有研发中心，并在印度南部的泰米尔纳德邦生产用于出口的产品。建立本土研究和生产中心被视为有助于中国企业以更低成本向印度消费者提供高端性能产品的关键。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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