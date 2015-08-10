小米与台湾鸿海富士康合作在印度组装智能手机

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透孟买8月10日 - 中国智能手机生产商小米已与鸿海富士康展开合作，将在印度开始组装手机，这是小米首次在世界第三大的印度智能手机市场采取这样的举动，该公司正积极扩大市场份额。
小米全球副总裁Hugo Barra称，位于印度南部安德拉邦的一条组装线将开始批量生产小米首款“印度制造”的智能手机——Redmi2 Prime。
“这不仅仅是要为印度市场设计，我们希望在印度制造，并且离消费者更近，”Barra告诉记者。
这条生产线也标志着鸿海富士康重返印度市场。自从诺基亚停止在印度生产手机之后，鸿海富士康去年被迫关闭了在印度的相关工厂。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。