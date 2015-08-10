小米与台湾鸿海富士康合作在印度组装智能手机

路透孟买8月10日 - 中国智能手机生产商小米已与鸿海富士康展开合作，将在印度开始组装手机，这是小米首次在世界第三大的印度智能手机市场采取这样的举动，该公司正积极扩大市场份额。

小米全球副总裁Hugo Barra称，位于印度南部安德拉邦的一条组装线将开始批量生产小米首款“印度制造”的智能手机——Redmi2 Prime。

“这不仅仅是要为印度市场设计，我们希望在印度制造，并且离消费者更近，”Barra告诉记者。

这条生产线也标志着鸿海富士康重返印度市场。自从诺基亚停止在印度生产手机之后，鸿海富士康去年被迫关闭了在印度的相关工厂。(完)

(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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