华为获准在印度生产电信设备

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里7月15日 - 中国电信巨头华为通过安全审查并获准在印度生产电信设备，为其成为首家向印度供应本土产品的大型中国品牌铺平道路。

一名官员周三证实，华为已经获得印度内政部的批准。华为19个月前首次提交了制造申请。这也对印度总理莫迪提出的“印度制造”提供了重要支撑。

“印度是华为的重要海外市场，”华为印度消费者事业部总裁Allen Wang周三对路透说道。“我们的目标是在三年内跻身印度市场前三大品牌。”

华为驻印度发言人表示，公司尚未收到印度政府的正式通知，并拒绝发表其它评论。

汇丰近期的报告显示，印度约1.5亿用户使用方便上网的智能手机，预计每年保持约26%的增长率直到2019年。