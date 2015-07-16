华为获准在印度生产电信设备

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里7月15日 - 中国电信巨头华为通过安全审查并获准在印度生产电信设备，为其成为首家向印度供应本土产品的大型中国品牌铺平道路。
一名官员周三证实，华为已经获得印度内政部的批准。华为19个月前首次提交了制造申请。这也对印度总理莫迪提出的“印度制造”提供了重要支撑。
“印度是华为的重要海外市场，”华为印度消费者事业部总裁Allen Wang周三对路透说道。“我们的目标是在三年内跻身印度市场前三大品牌。”
华为驻印度发言人表示，公司尚未收到印度政府的正式通知，并拒绝发表其它评论。
汇丰近期的报告显示，印度约1.5亿用户使用方便上网的智能手机，预计每年保持约26%的增长率直到2019年。
华为已经在印度拥有研发中心，并在印度南部的泰米尔纳德邦生产用于出口的产品。建立本土研究和生产中心被视为有助于中国企业以更低成本向印度消费者提供高端性能产品的关键。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”