以色列一公司宣称研发出可30秒完成手机充电的新技术

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ori Lewis/Rinat Harash
路透特拉维夫11月24日 - 以色列一家公司宣称，其研发的新技术可以使手机电池在几十秒内充满电，一辆电动车也仅需几分钟即可完成充电，这一技术进步可能会改变当今世界最具活力的两大消费产品领域。
位于特拉维夫的StoreDot表示，该公司采用纳米技术合成人造分子，研发出充电速度大大提高的新电池，作用原理就像是超密海绵吸取能量并将其存储。
新电池的模型目前还过大、难以适用于手机，该公司坚信，到2016年时将可以上市一款薄型电池，可以在30秒内存储足够手机使用一天的电量。
“（该产品）采用的新材料之前没有被研发出来，”该公司创始人兼执行长Doron Myersdorf表示。该公司的投资者中包括俄罗斯亿万富豪、英超切尔西俱乐部的老板阿布拉莫维奇。
该公司已通过两轮募资筹到4,800万美元投资，包括一家大型手机制造商的投资。执行长Myersdorf拒绝透露该公司的名字，但表示是一家亚洲公司。
有预期称今年全球智能手机使用量达到17.5亿部，StoreDot注意到这一巨大的市场，部分专家认为，该公司如果在技术上再有提高，可能会成为市场赢家。
”我们生活在一个渴望电量供应的世界中……人们经常迫切需要充电。StoreDot有潜力去解决切实存在的这个大问题，“曾在全球手机领域与新兴企业合作及参与评估工作的Zack Weisfeld表示。
Myersdorf表示，一款快速充电手机可能比现有款型手机贵100-150美元，最终产品应该能充电1500次，使用寿命达到约三年。。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。