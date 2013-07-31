智能手机业成长减速 日本机器人厂商寻求汽车业化解危局

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月31日 - 随着全球智能手机市场的井喷式发展逐渐放缓，日本多数手机自动装配机器人制造企业寄希望于汽车制造商帮助消化残局。

自动装配机器人依然是日本电子行业的优势之一，不过来自韩国和台湾企业的竞争令日本电子行业遭受重创。松下集团 、日立高新技术公司 、雅马哈摩托车公司 、富士机械制造公司 和日本重机公司(Juki Corporation)共占日本自动装配机器人产出的五分之四。

这些机器人最快能在一秒钟内安装超过24个元件，有些甚至比十分之一毫米还要薄。一条拥有10个自动装配机器人的生产线每天可生产5,000部手机。

但随着智能手机销量增长的放缓，贴片机制造业者感到了一丝寒意。

截至到今年3月底的一财年中，松下贴片机销量下滑了十分之一。松下在全球贴片机市场占到约30%的份额。

松下工厂自动化部门负责人Katsuhiko Omoto预测今年不会有反弹前景。他对路透表示：“我们不会看到有大的增长。”有大约三分之一橱柜大小的贴片机在这里生产，然后运至中国的工厂，用来组装苹果公司的iPhone和其他移动设备。

根据行业研究组织Technavio的数据，到2015年，全球贴片机市场料将扩大至70亿美元。

自动泊车、冲撞预警系统、摄像头、复杂的引擎、悬挂管理电脑等新功能的加入，提升了汽车电子市场的繁荣。混合动力车和电动车的发展也都需要比传统燃油汽车更多的电子元件。

日立高新技术公司也在着眼于汽车制造商和其供应链中对自动装配机器人的需求。

重机公司的一名高级管理人员Hiroshi Nakamura表示，当自动装配机器人转为向汽车业提供组装服务，对速度和小型化的要求不像服务于手机行业时那么重要，更重视的是让厂商迅速追踪到任何瑕疵和缺陷。（完）