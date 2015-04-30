阿里巴巴今年冻结新增员工 马云称公司发展太快

“阿里发展确实太快……今年我们整个集团的员工数不会增加一个人，出一个进一个。”马云在4月23日举行的员工大会上说。

阿里巴巴员工人数已迅速增加。该公司1月时称，截至2014年12月31日，公司共有34,081名员工，同比增加63%。

马云表示，在阿里巴巴GMV（商品交易总量）低于10万亿人民币的时候，员工数量不应超过5万人。他认为3万多名员工目前已经足够。