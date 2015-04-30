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中国财经 | 2015年 4月 30日 星期四 08:47 BJT

阿里巴巴今年冻结新增员工 马云称公司发展太快

路透上海4月29日 - 阿里巴巴(BABA.N)集团董事局主席马云在员工大会上表示，今年冻结新增员工，因为公司发展“确实太快”。

“阿里发展确实太快……今年我们整个集团的员工数不会增加一个人，出一个进一个。”马云在4月23日举行的员工大会上说。

阿里巴巴员工人数已迅速增加。该公司1月时称，截至2014年12月31日，公司共有34,081名员工，同比增加63%。

马云表示，在阿里巴巴GMV（商品交易总量）低于10万亿人民币的时候，员工数量不应超过5万人。他认为3万多名员工目前已经足够。

马云还指出，阿里巴巴业务将整合为七个部分：阿里系的电子商务服务、蚂蚁金融服务、菜鸟物流服务、大数据云计算服务、广告服务、跨境贸易服务和前六个电子商务服务以外的互联网服务。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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