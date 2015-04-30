阿里巴巴今年冻结新增员工 马云称公司发展太快

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月29日 - 阿里巴巴(BABA.N)集团董事局主席马云在员工大会上表示，今年冻结新增员工，因为公司发展“确实太快”。
“阿里发展确实太快……今年我们整个集团的员工数不会增加一个人，出一个进一个。”马云在4月23日举行的员工大会上说。
阿里巴巴员工人数已迅速增加。该公司1月时称，截至2014年12月31日，公司共有34,081名员工，同比增加63%。
马云表示，在阿里巴巴GMV（商品交易总量）低于10万亿人民币的时候，员工数量不应超过5万人。他认为3万多名员工目前已经足够。
马云还指出，阿里巴巴业务将整合为七个部分：阿里系的电子商务服务、蚂蚁金融服务、菜鸟物流服务、大数据云计算服务、广告服务、跨境贸易服务和前六个电子商务服务以外的互联网服务。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。