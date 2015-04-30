阿里巴巴今年冻结新增员工 马云称公司发展太快

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月29日 - 阿里巴巴 集团董事局主席马云在员工大会上表示，今年冻结新增员工，因为公司发展“确实太快”。
“阿里发展确实太快……今年我们整个集团的员工数不会增加一个人，出一个进一个。”马云在4月23日举行的员工大会上说。
阿里巴巴员工人数已迅速增加。该公司1月时称，截至2014年12月31日，公司共有34,081名员工，同比增加63%。
马云表示，在阿里巴巴GMV（商品交易总量）低于10万亿人民币的时候，员工数量不应超过5万人。他认为3万多名员工目前已经足够。
马云还指出，阿里巴巴业务将整合为七个部分：阿里系的电子商务服务、蚂蚁金融服务、菜鸟物流服务、大数据云计算服务、广告服务、跨境贸易服务和前六个电子商务服务以外的互联网服务。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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