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国际财经 | 2015年 2月 27日 星期五 16:19 BJT

爱立信起诉苹果侵犯其专利

路透斯德哥尔摩2月27日 - 瑞典移动通讯设备制造商爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)周五称，已经起诉苹果(AAPL.O)侵犯其专利。

爱立信称，已经向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼，并要求对苹果的侵权产品采取“禁止令”，因为这些产品侵犯了爱立信拥有的对于2G/4G/LTE标准非常重要的专利。

爱立信称还在ITC提出第二个诉讼，并申请了禁止令，此外还在德克萨斯东部地区的美国地区法院提起多个诉讼，要求获得赔偿和禁令。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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