爱立信起诉苹果侵犯其专利

爱立信称，已经向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼，并要求对苹果的侵权产品采取“禁止令”，因为这些产品侵犯了爱立信拥有的对于2G/4G/LTE标准非常重要的专利。

爱立信称还在ITC提出第二个诉讼，并申请了禁止令，此外还在德克萨斯东部地区的美国地区法院提起多个诉讼，要求获得赔偿和禁令。(完)