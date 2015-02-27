爱立信起诉苹果侵犯其专利

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透斯德哥尔摩2月27日 - 瑞典移动通讯设备制造商爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)周五称，已经起诉苹果(AAPL.O)侵犯其专利。
爱立信称，已经向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼，并要求对苹果的侵权产品采取“禁止令”，因为这些产品侵犯了爱立信拥有的对于2G/4G/LTE标准非常重要的专利。
爱立信称还在ITC提出第二个诉讼，并申请了禁止令，此外还在德克萨斯东部地区的美国地区法院提起多个诉讼，要求获得赔偿和禁令。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透法兰克福5月10日 - 根据周三公布的一项欧洲央行研究，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。
路透东京5月10日 - 日本软银集团公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp用户增加。