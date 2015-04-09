三星电子预期盖乐世S6手机出货创新高 S6 Edge供应短缺（更新版）

(新增公司高管和分析师评论)

路透首尔4月9日 - 三星电子(005930.KS)预期新款盖乐世(Galaxy)S6智能手机出货将创历史新高，并称尽管曲面萤幕版本S6 Edge受到产能限制，但将会奋力满足市场对于该机种的需求，这增添了手机业务回升的希望。

S6系列手机广受好评，预料将会热销，这提升了2015年获利复苏前景。三星电子本周估计1-3月营业利润将创三季以来最高，分析师称这部分是因为三星在产品中使用自家的芯片。

三星预期平面萤幕版本的S6手机销量将超过毛利较高的曲面版本的S6 Edge，但手机事业主管J.K. Shin周四在一场媒体活动上表示，短期内恐怕无法满足市场对于S6 Edge的需求，因为曲面萤幕的生产难度较高。

“部分电信业者正修改订单，期望能取得更多的S6 Edge，看来今年这款手机的需求将会持续超越供给，”HMC Investment分析师GregRoh表示。“这意味着平均售价下跌速度将放缓，整体而言这对三星有利。”

三星还没有发布具体一款手机的出货信息。分析师认为整体上看，盖乐世S3是三星最畅销的机型，但他们估计盖乐世S4在发布第一年里表现要更好，手机常常在发布的第一年里获利最大。

野村估计三星S3自2012年发布的三年里卖出了8,000万部，而S4在2013年4月发布的当年里销售了4,300万部。一些分析师称，三星S6今年的出货量可能达到5,000万部甚至更多。

三星电子移动通信业务主管申宗均(J.K. Shin)还表示，公司准备推出一系列可穿戴设备，其中包括新款的Gear智能手表，但没有给出明确说明。三星的主要竞争对手，苹果公司(AAPL.O)将在4月24日推出广受期待的智能手表。

三星财报 link.reuters.com/deb23w

**高通仍是合作伙伴**

申宗均承认，Galaxy S6上搭载了公司自行生产的手机处理器和数据机(调制解调器)芯片，而不是从美国的高通公司(QCOM.O)那里购买。

三星的旗舰机以前大量使用高通芯片，但最近基于拆解三星手机后的报告显示，三星已经将很多高通芯片换成自己生产的产品。但申宗均表示，三星和高通仍然密切合作。

“我们需要采用最好的处理器，使得我们的产品具有竞争力，这是为什么我们使用自己生产的芯片的原因，”申宗均说。“但我们可能在下一款盖乐世手机中仍使用高通的零件。”

三星这款最新的手机将于周五在全球20个国家发售。(完)

(编译 张明钧/秦德兴; 审校 高琦)

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