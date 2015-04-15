三星电子成立一独立团队 专为苹果产品开发显示屏--彭博

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透4月15日 - 彭博引述直接了解内情的消息人士表示，韩国三星电子(005930.KS)已经成立一个由约200名员工组成的独立团队，专门为竞争对手苹果(AAPL.O)的产品生产显示屏。
彭博称，这个隶属三星显示器的团队将协助研发产品，并且只能在小组的范围内分享苹果业务方面的信息。三星显示器为苹果iPad及MacBook显示屏供应商。
报导表示，这个成立于4月1日的团队也将协助销售。苹果目前为三星零组件的最大外部客户。
三星显示器发言人拒绝就报导置评；在工作时间之外，未能立即联系到苹果公司代表发表意见。(完)
(编译 秦德兴; 审校 陈宗琦/徐文焰)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)