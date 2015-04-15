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国际财经 | 2015年 4月 15日 星期三 16:13 BJT

三星电子成立一独立团队 专为苹果产品开发显示屏--彭博

路透4月15日 - 彭博引述直接了解内情的消息人士表示，韩国三星电子(005930.KS)已经成立一个由约200名员工组成的独立团队，专门为竞争对手苹果(AAPL.O)的产品生产显示屏。

彭博称，这个隶属三星显示器的团队将协助研发产品，并且只能在小组的范围内分享苹果业务方面的信息。三星显示器为苹果iPad及MacBook显示屏供应商。

报导表示，这个成立于4月1日的团队也将协助销售。苹果目前为三星零组件的最大外部客户。

三星显示器发言人拒绝就报导置评；在工作时间之外，未能立即联系到苹果公司代表发表意见。(完)

(编译 秦德兴; 审校 陈宗琦/徐文焰)

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