高通S820处理器将由韩国三星电子代工生产--报导

路透首尔4月21日 - 科技新闻网站Re/code引述未具名消息人士报导，美国晶片大厂高通(QCOM.O)的新一代骁龙(Snapdragon)820移动通讯处理器，计划交由韩国三星电子(005930.KS)生产。

在此之前，三星电子日前推出的旗舰手机盖乐世(Galaxy)S6手机，选择采用三星自家的Exynos处理器，取代高通的骁龙810，导致高通调降全年财测。

三星与高通拒绝评论Re/code的报导。这篇日期为4月20日的报导中，并未说明除了三星之外，高通是否还在物色其他厂商生产820处理器。

这篇报导透露出三星的系统晶片事业正在加强动能，投资人及分析师预期这个部门今年将转亏为盈。这可能不利于台积电(2330.TW)。分析师指出，高通的高阶晶片订单一大部分是由台积电拿下。

三星的14奈米制程领先台积电等对手。投资人及分析师指出，这项优势将为三星的代工制造业务带进更多外来订单，进一步提振获利。

媒体报导指出，苹果(AAPL.O)预计今年稍晚推出的新款iPhone生产，将由三星生产处理器，另外，英伟达(Nvidia)(NVDA.O)日前也成为三星的代工生产客户。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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