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国际财经 | 2015年 6月 2日 星期二 18:50 BJT

三星电子截至4月末售出600万支盖乐世S6系列手机--Counterpoint

路透首尔6月2日 - 研究公司Counterpoint周二表示，截至4月末，三星电子(005930.KS)总计售出600万支盖乐世S6和S6曲面手机，在推出该旗舰款智能手机不到一个月的时间里取得该佳绩，使之成为全球第二畅销的手机，排在苹果(AAPL.O) iPhone之后。

Counterpoint称，预计新的三星旗舰款手机销量在年底前达到5,000万支，从而创下盖乐世S系列手机的销售新纪录。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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