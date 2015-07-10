版本:
中国
美国大选专题 | 2015年 7月 10日 星期五 16:49 BJT

三星将在8月中期发布新款Galaxy Note智能手机--消息

路透首尔7月10日 - 消息人士周五表示，三星电子(005930.KS)将在8月中期前后发布新款盖乐世(Galaxy)Note智能手机。

消息人士未提供任何产品的细节。由于事件的敏感性，消息人士要求匿名。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 美国大选专题

热门文章

编辑推荐

文章推荐