技术进步夺走美国制造业工人饭碗？

记者 Jason Lange; 编译 肖群英/王冠中

路透2月26日电---美国制造商招聘的员工数量达逾10年来最高,以跟上新定单步伐,但广泛的技术进步可能在未来几年淘汰数以千计的制造业工人.

在位於纽约北部的一座新工厂,技术人员正在调试机器人以便利用长达数英里的架空轨道实现在机器之间传送原材料.该公司即将在今年产出首块计算机芯片(晶片).

"这座工厂设计实现完全自动化,意味着从理论上讲,根本不需要人工干预,"该工厂总经理Eric Choh称.新工厂由半导体制造商GlobalFoundries负责运营.

Choh说,该公司正招聘工程师和程序员,因为仍需要他们来照看机器的.但"与20年前相比,目前我们不需要很多劳动力."

去年美国制造业新增23.7万个就业岗位,为1997年月来最高,雇聘火热势头似乎正延续至今年,因美国经济从2007-09年的衰退中复苏.

但工业雇佣活动大繁荣的局面不大可能出现.从长期看,随着技术进步,工厂新增就业岗位势必会趋於停滞,制造商在劳动力市场的作用将延续10年来的下降趋势.

美国劳工部2月1日发表的报告预测,到2020年工厂雇员总数将减少至1,150万,低於1月份的1,190万,尽管未来几年工厂产出预计将会增加.

制造业就业人数料将下滑表明,美国总统奥巴马,以及桑托伦(Rick Santorum)等共和党总统候选人在保护工厂就业方面,将难以兑现其竞选承诺.

工厂在美国人心中占有独特的位置,因为它们一直是数以百万计工人步入中产阶级行列的途径.

即便美国依然是领先的制造业大国,占全球工厂产出的五分之一左右,也仅有9%的劳动力从事工厂活动,且该比例正在下降.

美国政府预计,到2020年末,制造业占美国劳动力市场的比例或将滑落至7%,远低於20世纪50年代的近三分之一,当时非熟练工人发挥了较大的作用.

"与基本福特装配线确实需要人工的时代相比,目前我们不需要那麽多工人,"美国劳工部经济学家James Franklin称.他参与起草了长期就业预测报告.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

浏览美国制造业图表,请点击:(manufacturing: link.reuters.com/cur76s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

**暂时性反弹**

短期的前景较为正面.例如,在GlobalFoundries位於萨拉托加郡逐渐扩张的新厂,Choh计画年底前增聘约500名员工.

至於全国范围内,产业研究团体--制造业生产力和创新联盟(Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation)表示,制造业今年雇员数可能增加17.3万人.

戴姆勒卡车上月宣布将在北卡罗来纳厂聘雇1,200名新员工,该厂生产在澳洲和南非热销的大型卡车.

但分析师表示,近期的雇员热潮,多数只是自衰退中的暂时回温.制造业在衰退期间产出减少约20%,且工厂裁撤了200万人.

"事後回顾,他们可能把产能和雇员削减过头了,"MAPI的经济分析师Cliff Waldman说,他预期工厂招聘明年会大幅放缓.

尽管如此,还是有支撑该产业的因素.

美元自2001年以来大约贬值三分之一,对出口业有帮助,而美国制造业也变得更具竞争力.

经过10年来自中国的强力竞争,美国成衣制造商等行业受到重创,而存活下来的美国制造业者多为高科技业,不太可能削减劳动成本.

此外,中国的薪资水平增长速度比美国来得快,降低了将生产移至海外的诱因,而衰退本身也加剧了美国企业采用自动化等节省成本措施的压力.

例如,自从景气衰退以来,S & S Hinge Company已将伊利诺州Bloomingdale的厂房更新的设备.其最新生产线由一组电脑所控制,生产速度较旧的生产线提高50%.这有助该公司因应增加的零件订单,同时减少人力需求.

"我们将工厂升级了.安装了新的操作系统,减少了增加人力的需要,"该公司营运长Richard Sade说.

**从生产到服务**

尽管对许多劳工来说这景况相当黯淡,但工厂职务减少的前景未必对经济有害.

工厂为提高效率已将更多工作外包,交由会计公司、顾问公司等来提供服务.

尽管当前的美国制造业劳工数量大致和70年前相同,但企业服务业就业则成长至八倍.劳工部预期,企业服务业务将会是未来几年主要就业机会的来源.

哥伦比亚大学的经济学家Jagdish Bhagwati说,这让奥巴马给予制造业特殊待遇的计画显得执迷不悟.

奥巴马上周提议了针对制造业新的税务优惠,但许多经济分析师将制造业雇员减少视为经济发展的正常情况.

"服务业的新就业通常是来自制造业."Bhagwati说.(完)

--译文审校 王丽鑫/隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。