联想希望将市场份额转化为利润

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透香港5月24日电(记者 Lee Chyen Yee)---拥有世界上最大PC市场的主场优势，以及立足于主要新兴经济体的战略，中国的联想集团(0992.HK)希望将市场份额转化为利润，向惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O等美国竞争对手施加更多压力。
外界担心全球技术开支，尤其是发达国家的技术开支的减少幅度会超过预期，这种担忧重挫了戴尔的市场份额，也使惠普裁减了大约2.7万个工作岗位。为对抗中国主要城市消费者支出的疲软，联想正在广撒网。
联想集团董事长兼CEO杨元庆本周表示：“中国在中国中小城市获得强力增长。”联想第四季度纯利按年大增59%。
他指出，个人电脑在中国的普及率只有20%-30%，而美国的普及率达到了99%。
中国一直是联想的传统据点，占其总营收比例的42%，对联想贡献的利润率也最高。根据市场研究公司IDC的数据，联想占中国PC市场大约30%的市场份额，远高於宏基(2353.TW)、戴尔、华硕(2357.TW)和惠普。
IDC数据显示，联想今年第一季度在华PC销量为250万台，公司数据显示，其产品的平均售价比上一季度增加1.5%，达到545美元。
在快速发展的平板电脑领域，联想LePad的市场份额虽然离苹果iPad尚有一段距离，但远远好於三星的Galaxy Tab。
分析人士指出，戴尔专注于高利润率产品，联想则希望借销售量获得市场份额。联想的关键在於如何将市场转化为利润。
截止到3月底的过去一年间，联想的利润率不到2%，而戴尔和惠普的利润率则超过7%。
杨元庆表示，一旦其销量到达某个程度或达到10%的市场份额，联想就有望在新兴市场盈利。分析人士表示，这就使联想可以吸引消费者，并在後者升级产品时从中渔利，特别是企业客户。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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