触手可及的未来：虚拟现实技术料高速发展

2014年E3电子游戏大展上，一名体验者试戴Oculus VR的Rift头盔。 REUTERS/Kevork Djansezian

路透5月8日（记者 Abhirup Roy/Arathy S Nair） - 人们在客厅里带上一个头盔就能够感受世界任何地方的活动，就好像身临其境一般，这就是虚拟现实技术。

该技术一直被视为下一个重大事件，但现实似乎往往从中作梗。

设备支出高昂和体积庞大是这一技术多年来面临的困扰，近期的问题则是缺乏商用设备导致软件投资较少。

现在情况可能发生改变了。

去年被Facebook(FB.O)以20亿美元收购的虚拟现实技术公司Oculus本周称，Rift头盔消费者版本将从2016年初开始发货，引发虚拟技术软件投资可能腾飞的期待。

“30年前，我还是个小男孩的时候就开始期待虚拟现实技术，”麦格理证券驻纽约分析师Ben Schachter说道。“我们认为现在情况大为不同了。”

技术咨询公司KZero预计，2015年虚拟现实头盔销售量可能约为270万个，包括卖给应用和内容开发商的版本。

随着更多方便用户版本的出现，2018年虚拟现实头盔销量料增加至3,900万个；软件公司就将获得46亿美元收入，今年的收入预计为1.29亿美元。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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