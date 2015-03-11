阿里巴巴与两家初创公司合作 提供英国小型企业融资

路透旧金山3月11日 - 阿里巴巴控股(BABA.N)已经邀请两家英国初创公司合作，为那些打算从中国供应商购货的英国小型企业提供融资，力图协助那些现金短绌的企业与全球最大经济体搭上线。

阿里巴巴周三宣布与iwoca Ltd及ezbob两家公司结盟，这是这家中国企业首度在欧洲这么做，打算向那些难以从银行取得资金的业者提供短期运营资本。

该公司在英国的安排，和近期与LendingClub Corp (LC.N)在美国的结盟模式相似。

想要从中国供应商采购低成本零组件或商品的英国企业，可以从线上申请信贷，两家初创公司将审查申请业者的业务记录、退税记录等资料，然后做出迅速决定。

阿里巴巴欧洲营销及业务发展主管Wei Duan表示，“我们希望能够为那些通过阿里巴巴做生意的众多英国企业提供简易融资。”

和LendingClub提供贷款撮合服务不同的是，ezbob与iwoca将自行提供融资，两家业者已经向亚马逊(Amazon.dom)及eBay上的商户提供贷款。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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