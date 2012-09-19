谷歌与Facebook等在华盛顿成立政府游说组织

路透华盛顿9月19日电---谷歌(GOOG.O)、亚马逊(AMZN.O)、eBay(EBAY.O)、Facebook(FB.O)及其他互联网企业成立了一个名为“互联网协会”（The Internet Association）的游说组织，以便在华盛顿游说与监管和政治相关的事务。该组织料於周三启动。

该协会主席贝克尔曼（Michael Beckerman）称，“互联网协会”将就工程师签证颁发、用户隐私保护以及盗版等问题进行游说。贝克尔曼曾经担任美国众议院能源和商业委员会主席阿普顿（Fred Upton）的顾问。

该组织的企业成员还包括Expedia(EXPE.O)、LinkedInLNKD.N、Monster WorldwideMWW.N、雅虎(YHOO.O)和Zynga(ZNGA.O)等。

该组织的成立标志着互联网企业的更紧密结盟，这些企业正试图影响关於收益回流、网络安全以及营业税等的监管政策。

“正是由於互联网的分散化和开放模式，才释放了前所未有的创业精神，”贝克尔曼说。“政策制定者必须明白，对这种自由的保护对於互联网本身的活力以及相应而来的经济繁荣至关重要。”

谷歌和Facebook等公司正稳步加大游说联邦政府的支出，而微软(MSFT.O)等老牌科技公司则一直在华盛顿很活跃。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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