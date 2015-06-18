软银、阿里巴巴和鸿海成立合资企业 销售机器人

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透东京6月18日 - 日本软银(9984.T)周四称，与阿里巴巴(BABA.N)和鸿海(2317.TW)组建合资公司，在全球销售人形机器人Pepper。
软银的愿意是这些机器人将扮演保姆、医疗工作者等角色。三家公司在联合声明中称，Pepper将从周六开始向一般消费者发售，售价为每台198,000日圆(1,610.54美元)，外加每月使用费和保险。
这款齐腰高的机器人已在软银旗下手机门店等一些商店使用。据软银称，这些机器人能感知和表达人类情感。
据一些分析师称，鸿海已在生产Pepper，但要向一般消费者发售，尤其在阿里巴巴参与的情况下，则需要更多投资。
软银称将在合资公司持股60%，阿里巴巴和鸿海将分别斥资145亿日圆(1.1794亿美元)各自持股20%。
软银社长孙正义表示，这项合作是朝成为最大机器人公司迈出的第一步。
“我们的目标是成为最大的机器人公司，”他说。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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