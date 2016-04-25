初创企业Sirin将推出超高科技手机 售价接近2万美元

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
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路透耶路撒冷4月25日（记者 Steven Scheer） - 初创公司Sirin Labs AG计划下月起销售一款科技与安全水平前所未见的手机，售价接近2万美元。
Sirin周一称，已通过私募筹资7,200万美元，以推出这款面向企业高管的手机。该公司计划5月在伦敦开设首家门店。
该公司联合创始人暨总裁Moshe Hogeg说：“（我们的）智能手机带来现有最先进的技术--尽管这些技术尚未实现商用。我们还结合了几乎是军事级别的安全特性。”
他称，这款手机将基于安卓操作系统，还采用领先于大众市场两至三年的技术。
Hogeg告诉路透，这款手机售价不到2万美元。他认为，欧美将有数以千计的企业高管愿意出这样的价钱，因为若手机被黑客攻击，丢失信息造成的损失可比2万美元要高得多。
Hogeg认为，全球奢侈手机市场的规模约11亿美元，仅占整体手机市场的很小比例。多数高端手机更主要是地位象征，通常是材料中用了黄金或钻石。
英国的Vertu高端手机售价1万至30万美元，苹果的黑钻iPhone 5价格1,530万美元。
Sirin融资来自以色列风投基金Singulariteam以及中国社交网络公司人人(RENN.N)。Hogeg是Singulariteam的联合创始人，该基金得到了哈萨克斯坦投资人Kenges Rakishev的支持。
成立初创企业Sirin的想法最初缘于Rakishev的手机2013年被黑客攻击。他后来问Hogeg为什么找不到一部手机能保护隐私，为什么科技展和出版物上看到的新技术不能应用于消费者设备。
Hogeg说：“当时没有什么好的解决方案能结合高端科技和高度安全。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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