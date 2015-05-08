阿里巴巴洽谈入股印度智能手机厂商Micromax--消息

路透孟买5月8日 - 数名直接知情消息人士指出，中国阿里巴巴集团(BABA.N)正在洽谈入股印度智能手机厂商Micromax InformaticsIPO-MINF.NS，将买进Micromax约20%股权，以利阿里巴巴在印度推出服务及扩张。

两名消息人士称，这项交易若完成，阿里巴巴将投资高达12亿美元，对Micromax的估值在50-60亿美元。

据路透在3月的报导，Micromax还在与日本软银(9984.T)牵头的投资者财团进行谈判，计划售出约20%的股权，拟最多筹资10亿美元。

消息人士本周对路透表示，上述谈判陷入僵局，因为各方对于估值预期存在分歧。

所有涉足此交易的消息人士都要求匿名，因为他们未被授权向媒体披露正在进行的谈判。Micromax、软银和阿里巴巴也都拒绝置评。（完）

(编译 蔡美珍/高琦 审校 于春红)

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