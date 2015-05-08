阿里巴巴洽谈入股印度智能手机厂商Micromax--消息

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透孟买5月8日 - 数名直接知情消息人士指出，中国阿里巴巴集团(BABA.N)正在洽谈入股印度智能手机厂商Micromax InformaticsIPO-MINF.NS，将买进Micromax约20%股权，以利阿里巴巴在印度推出服务及扩张。
两名消息人士称，这项交易若完成，阿里巴巴将投资高达12亿美元，对Micromax的估值在50-60亿美元。
据路透在3月的报导，Micromax还在与日本软银(9984.T)牵头的投资者财团进行谈判，计划售出约20%的股权，拟最多筹资10亿美元。
消息人士本周对路透表示，上述谈判陷入僵局，因为各方对于估值预期存在分歧。
所有涉足此交易的消息人士都要求匿名，因为他们未被授权向媒体披露正在进行的谈判。Micromax、软银和阿里巴巴也都拒绝置评。（完）
(编译 蔡美珍/高琦 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。