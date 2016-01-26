技术分析：布兰特原油期货料跌至每桶28.77美元

路透新加坡1月26日 - 布兰特原油期货料将跌至每桶28.77美元，因其已跌破30.58美元的支撑位。

该支撑位是由2015年11月3日高位50.91美元至2016年1月20日低点27.10美元跌势的14.6%费波纳奇回档位构成；下一道支撑将在28.77美元，若跌破此一水准，布兰特原油价格可能将下挫至27.10美元。

波浪形态暗示下跌趋势可能已恢复，这是由第五浪推动的，也是2015年10月9日高点54.05美元开始的五浪周期的最后一浪。

如果突然升逾30.58美元，那么可能暗示从27.10美元的反弹之势扩大，升向23.6%回档位的32.72美元。(完)