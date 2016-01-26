技术分析：布兰特原油期货料跌至每桶28.77美元

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新加坡1月26日 - 布兰特原油期货料将跌至每桶28.77美元，因其已跌破30.58美元的支撑位。
该支撑位是由2015年11月3日高位50.91美元至2016年1月20日低点27.10美元跌势的14.6%费波纳奇回档位构成；下一道支撑将在28.77美元，若跌破此一水准，布兰特原油价格可能将下挫至27.10美元。
波浪形态暗示下跌趋势可能已恢复，这是由第五浪推动的，也是2015年10月9日高点54.05美元开始的五浪周期的最后一浪。
如果突然升逾30.58美元，那么可能暗示从27.10美元的反弹之势扩大，升向23.6%回档位的32.72美元。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。