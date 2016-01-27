技术分析：布兰特原油期货料重回1月26日低点29.27美元

(本文作者王涛为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡1月27日 - 布兰特原油期货料重回1月26日低位每桶29.27美元，始自1月25日高点32.81美元的修正尚未结束。

本轮修正由三浪构成，目前仅完成两个。第三浪c浪正在朝28.77美元进发，该水平为2015年11月3日高点50.91美元至1月20日低点27.10的下行趋势线的7%费波纳奇回档位。

完成c浪后，油价可能恢复涨势。阻力位见于32.72美元，为23.6%回档位，突破后有望上探38.2%回档位36.20美元。

布兰特原油期货24小时技术分析图：here

美国原油期货可能再度逼近每桶29.07美元支撑位，因其始自1月25日高点32.74美元的修正似乎尚未完成。

其修正亦由三浪构成，目前也仅完成了两个。第三浪c浪料将向29.07美元进发，这是1月4日高点38.39美元至1月20日低点26.19美元的跌势的23.6%费波纳奇回档位。

只有完成c浪后，美国原油期货才有可能回升向35.51美元，即76.4%回档位。阻力位见于50%回档位32.29美元，突破后将上探61.8%回档位33.73美元。

美国原油期货24小时技术分析图：here (完)