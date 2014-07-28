科技产业：戴尔与黑莓淡化苹果-IBM联手带来的威胁

除了在旗下基础设施上管理基于黑莓操作系统的设备外，这家加拿大企业还将学习如何管理基于iOS、Android和Windows操作系统的设备，以扩大传统业务。

“戴尔总是采用合作伙伴推动型模式。随着公司发展，戴尔已经将精力集中在部分而非所有领域上，”Swainson称，并表示越来越有必要扩大合作伙伴关系，但拒绝就是否可能与黑莓结盟置评。

程守宗向英国金融时报表示，黑莓正与几家公司就在企业市场的部分领域展开合作进行初期谈判，但并未透露这些公司的名字。

目前还不清楚黑莓与戴尔是否真的会结成伙伴关系。

最初猜测两家企业结盟是在两年前，当时两家公司都考虑进行收购。在此同时，一名消息人士向路透称，黑莓已经与私募股权公司Silver Lake Partners商讨在企业计算方面进行合作。

Silver Lake及戴尔创始人Michael Dell正在进行戴尔私有化计划。

与此同时，这位消息人士还指出，如果收购成功，选项之一便是与黑莓进行移动计算合作。

在戴尔和黑莓任职前，Swainson和程守宗都曾是Silver Lake的高级顾问。