惠普的新烦恼：中国需求放缓

路透旧金山11月24日 -全球IT业巨头IBM(IBM.N)和思科(CSCO.O)在中国市场的需求迅速恶化，这一迹象也开始困扰惠普(HPQ.N)的投资者。

惠普股价长达一年的涨势在上周变得步履蹒跚，因投资者担忧新兴市场放缓势头比预期更急，最重要的是，中国需求放缓可能会打破惠普在明年及未来恢复增长的希望。

思科已警告中国需求将大幅下滑。IBM上月公布，该公司在中国的营收降幅超过20%。

虽然两家公司均报告在其他新兴市场也表现疲弱，但成为头条的却是中国以及对中国营收下滑的忧虑。

预计美国联邦支出放缓将给个人电脑(PC)市场带来根本性打击，竞争对手联想(0992.HK)和戴尔又是步步紧逼，这些已经让惠普忙于应对。因此，中国需求放缓程度甚于预期可能令惠普无法承受。根据估算，中国市场约占惠普营收的五分之一，而且是最关键的成长市场之一。

惠普将在周二公布财报，投资者希望了解更多中国市场的状况，中国是全球最大的PC市场。

“现在所有的科技巨头都面临一些风险，让人担忧其他公司是否在第四季是否也出现类似问题，”Chase InvestmentCounsel Corp的总裁Peter Tuz表示。

惠普股价今年以来上涨77%，而本周下跌将近5%。思科将业务前景不佳归咎于斯诺登泄密事件的影响，有些分析师还将此归因于来自网络巨擘华为的激烈竞争、以及政府越来越倾向本地采购。

瑞穗证券分析师Abhey Lamba认为还有另外一项因素：中国国营企业等待政府释出新政策讯号，因而放慢支出的速度。

微软(MSFT.O)称，9月当季中国在中国市场的表现最差。不过情况也不是十分明确。JuniperNetworks(JNPR.N)上周表示，该公司在亚洲的业务仍持续成长，在中国亦是如此。

惠普眼前的挑战包括消费性个人电脑(PC)需求疲软，以及对手戴尔私有化之后奉行的服务器及PC积极行销策略势必给市场带来价格压力。惠普的市场份额也不断遭亚洲对手联想的蚕食。联想所瞄准的正是惠普传统的优势市场--北美和欧洲。

高盛集团最近建议客户，买进行权价在24美元的12月惠普看跌期权，以对冲惠普营收惨淡的风险。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普第四季每股料盈余1美元，营收料将下滑7%至279亿美元。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。