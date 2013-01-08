“平板手机”让制造商趋之若鹜

路透新加坡/香港1月7日（记者 Jeremy Wagstaff/Lee Chyen Yee） - 不管你把它们称作“平板手机”、“手机平板”、“超级智能机”还是“二不像”，体型巨大的手机还是纷至沓来。

作为2012年异军突起的产品，平板手机正吸引越来越多的用户和手机生产商，并塑造内容消费的趋势。

“我们预计2013年会成为平板手机之年，”Strategy Analytics全球无线业务执行董事Neil Mawston表示。

尽管三星电子(005930.KS)推出的大屏手机Galaxy Note一度遭受嘲讽，现在其他厂商则在这一领域纷纷跟进。

在本周于拉斯维加斯举办的国际消费电子展（CES)上，中国电信巨头中兴通讯(000063.SZ)和华为都将推出自己的平板手机产品。

中兴曾与意大利设计师Stefano Giovannoni合作推出努比亚（Nubia）平板手机，此次计划推出5英寸的Grand S。华为将推出6.1英寸的Ascend Mate，仅比亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire平板电脑稍小。

“用户已经意识到，屏幕接近5英寸的智能手机其实并不太笨重，”英国ABI Research资深分析师Joshua Flood指出。

各种趋势的汇聚助推平板手机进入主流消费领域。用户青睐更大屏幕的原因是他们在移动设备上能一次看到更多内容，电话功能用的相对较少。打电话是平板手机的弱项。

随着只支持WiFi的平板电脑日益流行，通勤者对在路途中使用结合了手机和平板长处的设备越来越感兴趣。

最新的爱立信移动报告显示，从现在到2018年，每部智能手机的月数据流量消费将上升四倍至1,900兆。

巴克莱预计，未来三年平板手机市场规模将达到1,350亿美元，是现在的四倍。屏幕尺寸大于或等于5英寸的产品出货量同期将暴增近九倍至2.28亿部，当然预估结果各异，因为大家无法达成共识。

“我认为，过去的手机尺寸概念基于语音的使用，所以更小就更好，但是手机智能化并且强调视觉效果后情况就不同了，”新加坡信息技术行业一名高管John Berns指出。他近期将Note升级为Note 2，并为女友购买了一部Note 2作为圣诞礼物。

三星既是该领域的驱动者，也是受益者。尽管其他厂商更早曾推出大屏幕手机，比如戴尔DELL.O于2010年推出的Streak，但直到三星2011年底推出5.3英寸的Galaxy Note时，用户才开始对平板手机感兴趣。

“Streak推出的时候3英寸智能手机是主流，5英寸对消费者来说跨越过大，”Strategy Analytics的Mawston说道。

“Galaxy Note推出时4英寸智能手机已相当普遍，因此升级到5英寸就不再有很大的障碍。”

自那时起，三星大举押注于大屏幕手机。其升级版Note有一块5.5英寸的屏幕，而其旗舰手机Galaxy S3的屏幕之大也令一些分析师将该款产品归类于平板手机。

据巴克莱驻台北分析师Dale Gai，在去年全球平板手机出货量中，三星的产品占据四分之三的份额。

据台北元大宝来证券（Yuanta Securities）分析师Dennis Chan，HTC(2498.TW)的5英寸智能手机Butterfly（在美国被称为Droid DNA）在三星势力较弱的地区销量可观。在台湾上市的首批Butterfly很快销售一空。

随着平板手机进入主流，制造商开始想方设法让产品与众不同。

中兴通讯除了雇用意大利设计师Giovannoni之外，还让其手机屏幕键盘可以放置于屏幕一侧，用户可以根据左右手使用习惯设定。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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