中国新的科技监管规定将有利于本土企业

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/旧金山1月30日（记者 Gerry Shih/Michael Martina/Joseph Menn - 中国政府的监管草案将强制科技供应商通过严格的安全测试后才能向中国的银行销售产品，进一步限制中国对外国技术的依赖，这引来美国商界的强烈反应。

但路透获得的草案翻译件显示，对外企的近期直接影响可能没有担忧的那么严重。

草案显示，最早一批受到严格监管的硬件和软件领域中，国内供应商相比外国竞争对手已经获得强劲市场份额。

西方企业称，这些规定尚未正式通过，部分业者认为中国政府将在一些最严厉的方面让步，比如提交源代码。

美国科技行业消息人士指出，中国领导人将于下周评估该计划。

周三，18个美国商业团体敦促中国政府延迟推出这些监管规定，他们称这些规定是出于保护主义以及对美国国家安全局外包商前雇员斯诺登所披露间谍技术的安全担忧。

了解情况的消息人士指出，这些监管原则由中国银监会于12月26日提出，文件共22页，提到了金融行业所需科技产品“安全、可控”必须满足的安全条件。

翻译件详细罗列了所涉及的设备，包括电脑服务器、无线路由器、自动提款机和空调等68种科技产品。

操作系统、数据库软件和中间件的源代码必须在银监会注册，承诺“安全、可控”，只有拥有获批准的加密或虚拟专用网络证书的无线路由器可能获得批准。

文件还提到了2015年每个品种新采购中必须达到“安全、可控”的比例，比如今年采购的所有新电脑都必须获得批准。

分析师们指出，这些监管规定可能不会马上影响外国供应商的市场份额，因为各家银行可能继续购买IBM 和甲骨文 的高科技产品，同时测试本土产品。但长期影响是很明显的。

“重点是转向国内采购，”科技研究公司分析师Gene Cao表示。

中国似乎根据国内企业的竞争力定制了监管规定。

比如各家银行在2015年将购买获批的低端电脑服务器，联想 斥资21亿美元收购IBM服务器业务后在该领域料有很强竞争力。对于复杂的虚拟软件，对国产化设定比例仅为10%。华为等中国企业近期才开始提供虚拟服务，这些服务会在云计算等领域用到。

一位在该问题上进行工作的人私下表示，中国可能放弃提供源代码的要求，采取更加不明显的方式支持从本土企业采购。“这种情况在中国和其他地方很典型，他们提出一些很明显非常麻烦的东西，然后再讨价还价到一些只是令人惊讶的东西。”

一些西方消息人士认为，电信行业也会推出类似规定，然后是其他行业。（完）