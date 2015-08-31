《独家新闻》电邮显示卡巴斯基曾威胁“干掉”对手

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月28日（记者 Joseph Menn） - 之前未披露的电邮显示，杀毒软件厂商卡巴斯基的联合创始人尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）曾在2009年对一些部下称，他们应该攻击竞争对手AVG Technologies N.V. ，“在厕所里把他们干掉”。
他援引了普京10年前的知名威胁，哪里有车臣叛军就在哪里消灭他们：“如果在厕所里发现叛军，就直接在厕所里把他们干掉。”
前卡巴斯基员工们称，尤金·卡巴斯基所推动的报复行动是误导AVG的杀毒软件错报，也就是将无毒的文件认定为有毒。
“我越来越想用他们的错误收拾他们，”尤金·卡巴斯基在一封电邮中用俄语称。路透看到了这封电邮，日期为2009年7月23日。他指责AVG从卡巴斯基挖人。“AVG正在对公司发动人事攻击，主要针对经理级别。”
卡巴斯基周五称，这些邮件“可能并不真实，是从别有用心的匿名渠道那里获得”。
“卡巴斯基从未秘密误导竞争对手出现错报，破坏他们的市场地位。这样的行为不道德、不诚实也不合法，”卡巴斯基在声明中称。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”