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国际财经 | 2015年 6月 3日 星期三 15:52 BJT

全球智能手机用户到2020年时将增长逾一倍--爱立信

路透斯德哥尔摩6月3日 - 全球最大电信网络设备生产商爱立信(易利信，Ericsson) (ERICb.ST)周三预计，2020年全球智能手机用户将增加逾一倍，帮助移动数据流量增长八倍。

爱立信表示，预计2020年底前全球智能手机用户将为61亿部，高于2014年的26亿部。

该公司在半年一度的移动报告中称，“2020年先进的移动技术将在全球无所不在，70%的人使用智能手机，90%的人受到无线宽频(宽带)网络覆盖，”

爱立信这一报告较11月的上次预估没有重大调整。

该公司称，2020年时视频料将在总体移动流量中的比重提升到60%，高于此前预计的55%，2014年时约为45%。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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