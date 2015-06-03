全球智能手机用户到2020年时将增长逾一倍--爱立信

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透斯德哥尔摩6月3日 - 全球最大电信网络设备生产商爱立信(易利信，Ericsson) (ERICb.ST)周三预计，2020年全球智能手机用户将增加逾一倍，帮助移动数据流量增长八倍。
爱立信表示，预计2020年底前全球智能手机用户将为61亿部，高于2014年的26亿部。
该公司在半年一度的移动报告中称，“2020年先进的移动技术将在全球无所不在，70%的人使用智能手机，90%的人受到无线宽频(宽带)网络覆盖，”
爱立信这一报告较11月的上次预估没有重大调整。
该公司称，2020年时视频料将在总体移动流量中的比重提升到60%，高于此前预计的55%，2014年时约为45%。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。