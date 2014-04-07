日本股市下跌 其他市场受美就业数据利好提振

* 日经指数走低，受日圆走高及美国科技股下挫拖累

* 亚洲市场受美国宽松政策前景支撑

* 欧元受累于欧洲央行考虑进一步释出刺激举措的传言

路透悉尼4月7日 -日本股市周一受到日圆走高及科技类股遭抛售的打击下跌，而欧元受欧洲央行将实施更多宽松政策臆测影响，则走势困顿。

日经指数.N225跌1.3%，科技类股领跌，跟随美国科技股跌势。权重股软银(9984.T)大跌4%，交投非常活跃。

阿里巴巴上市前，软银对美国科技股的走势非常敏感。软银持有阿里巴巴约37%的股权。

在美国公布非农就业报告后，亚洲地区其他股市走势平稳；对很多投资者而言，该就业报告表现相当不错，数据足够稳健能抚平人们对美国经济复苏力道的担忧，但又没强劲到促使美联储加快结束刺激政策。

由此而带来的结果是，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS仅略微下跌0.1%，此前两周为上涨。

中国和泰国市场周一因公众假期休市。

市场对动能股的获利了结周五重挫美股Nasdaq市场，拖累道琼工业指数和标准普尔500指数脱离纪录高位。Nasdaq指数.IXIC跌2.6%，创下2月以来最大单日跌幅，道琼工业指数.DJI下跌0.96%，标准普尔500指数.SPX下挫1.25%。

然而，股市下跌更多的是受到布仓因素影响，而非源于就业报告中出现的疲弱环节。

3月非农就业岗位增加19.2万个，前两个月上修幅度总计3.7万个。失业率维持在6.7%，工作投入时间增加。

“结论是就业情况与过去几年差不多，”苏格兰皇家银行首席分析师MichelleGirard表示。“这份报告应该不会影响市场或美联储的方向。”

这对新兴市场还算是个不错的消息，因为若美联储暗示可能以更快步伐缩减刺激政策，都会影响到新兴市场，从而促使外资撤离。

MSCI新兴市场指数.MSCIEF在连涨三周后，周一持稳。

美国10年期公债收益率(殖利率)周五下滑9个基点后，今日约报2.72%。

美债收益率下滑，损及美元相较于日圆的优势，将美元/日圆从周五的10周高点104.13拉回至103.27。

**欧洲央行承受压力**

欧元的表现更差，因德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果，此前一天欧洲央行总裁曾表示，有可能需要采取激进的政策。

“如果数据没有如预期一样改善，欧洲央行将采取行动。”RBCCM首席欧洲经济分析师James Ashley称。

只是采取额外行动的可能性，就已经将欧洲的公债收益率大幅推低，西班牙五年期公债收益率为2007年以来首次低于美债收益率。

这进而打压欧元，欧元兑美元周一报1.3699美元，周五时创下五周低位1.3671。这协助美元指数.DXY升至80.421。

周一亚洲重要经济数据不多，但日本央行周二结束的政策会议将受到密切关注，以从中研判决策者是否会考虑扩大资产买进计划。

在大宗商品市场，金价在周五反弹1.2%后，持稳在每盎司1,303.05。

油价下跌，此前占领四个东部石油港口的利比亚反抗势力已与政府在周日达成协议，将逐步结束其长达八个月的石油封锁。

布兰特原油期货周一下跌0.81美元至每桶105.91美元，美国原油期货下跌0.26美元至100.88美元。(完)

(编译/审校 石冠兰/于春红/王翔琼/张若琪/戴素萍/张荻/杜明霞/高琦/侯向明)

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