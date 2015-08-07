谷歌、三星将每月发布安卓手机安全升级

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透拉斯维加斯8月6日（记者 Joseph Menn） - 谷歌(GOOGL.O)和三星(005930.KS)将每月发布安卓手机安全升级；此前一个针对安卓手机系统的安全漏洞被公布。
安全研究员Joshua Drake公布了他所称的Stagefright黑客软件，该软件可使黑客向安卓手机发送一条特殊的多媒体信息，即使该信息不被打开，黑客也可能获取敏感内容。
“我们认识到需要更快地采取行动，”安卓安全负责人Adrian Ludwig本周在拉斯维加斯举行的世界黑帽大会上说道。
此前，谷歌会在发现安全漏洞后开发出补丁并推至其Nexus手机。其他厂商则等到升级软件的时候才发布补丁。
Ludwig表示，谷歌Nexus手机本周进行了安全升级，大多数安卓手机厂商料会跟进。
三星副总裁Rick Segal指出，三星无法迫使批量购买三星手机的电信运营商安装补丁，一些运营商可能只为高端用户升级。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。