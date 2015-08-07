谷歌、三星将每月发布安卓手机安全升级

路透拉斯维加斯8月6日（记者 Joseph Menn） - 谷歌(GOOGL.O)和三星(005930.KS)将每月发布安卓手机安全升级；此前一个针对安卓手机系统的安全漏洞被公布。

安全研究员Joshua Drake公布了他所称的Stagefright黑客软件，该软件可使黑客向安卓手机发送一条特殊的多媒体信息，即使该信息不被打开，黑客也可能获取敏感内容。

“我们认识到需要更快地采取行动，”安卓安全负责人Adrian Ludwig本周在拉斯维加斯举行的世界黑帽大会上说道。

此前，谷歌会在发现安全漏洞后开发出补丁并推至其Nexus手机。其他厂商则等到升级软件的时候才发布补丁。

Ludwig表示，谷歌Nexus手机本周进行了安全升级，大多数安卓手机厂商料会跟进。

三星副总裁Rick Segal指出，三星无法迫使批量购买三星手机的电信运营商安装补丁，一些运营商可能只为高端用户升级。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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