谷歌、三星将每月发布安卓手机安全升级

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Joseph Menn
路透拉斯维加斯8月6日 - 谷歌 和三星 将每月发布安卓手机安全升级；此前一个针对安卓手机系统的安全漏洞被公布。
安全研究员Joshua Drake公布了他所称的Stagefright黑客软件，该软件可使黑客向安卓手机发送一条特殊的多媒体信息，即使该信息不被打开，黑客也可能获取敏感内容。
“我们认识到需要更快地采取行动，”安卓安全负责人Adrian Ludwig本周在拉斯维加斯举行的世界黑帽大会上说道。
此前，谷歌会在发现安全漏洞后开发出补丁并推至其Nexus手机。其他厂商则等到升级软件的时候才发布补丁。
Ludwig表示，谷歌Nexus手机本周进行了安全升级，大多数安卓手机厂商料会跟进。
三星副总裁Rick Segal指出，三星无法迫使批量购买三星手机的电信运营商安装补丁，一些运营商可能只为高端用户升级。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率