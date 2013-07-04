科技股抬头！中港股市从量变到质变--今周刊「老谢开讲」

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)
二○一三年上半年已正式走入历史，全球股市完全呈两极化的不同走势。今年全球主要股市拔得头筹的，是过去一直积弱不振的日本股市，上半年大涨三一．六％；其次是欧猪国家的爱尔兰与亚洲的越南，半年上涨皆逾一六％。全球中流砥柱的美国股市，道琼涨了一三．七％，标准普尔五百指数上涨一三．一％，那斯达克涨一二．七％；欧洲成熟市场，德国涨四．七％，英国涨五．七％，法国涨二．七％，瑞士涨一二．二％，相当出色。
不过，也有相对黯淡的市场，像是受日圆贬值压力的韩国，上半年股市下跌六．七％；巴西股市上半年大跌二一．四％，敬陪末座；俄罗斯股市下跌一六．四七％；表现稍好的金砖国家是印度，小跌○．二％。也就是说，从二○○一年以来，金砖四国似乎受到严厉挑战。
上一期，我们才刚谈到中国的钱荒，今年上半年中国股市表现黯淡，Ａ股的深圳成分股指数下跌一五．六％，上证指数下跌一二．七％，几乎是全球最弱势的市场；特别是六月，上证单月大跌一四．七％，上证指数最低跌到一八四九．六五点，把去年十二月四日的底部一九四九．四六点都跌破。
受到中国股市弱势拖累，香港股市上半年也很惨烈，恒生指数下跌八．一八％，国企指数则惨跌一八．五八％，堪称两岸三地最脆弱的市场。台股本来在六月已跌到七六六三．二三点，但幸赖六月二十八日美林大买超作帐，将指数拉升一七八．三一点，让台股上半年拉出四．七一％的涨幅，虽有证所税冲击，但已是两岸三地表现最强势的市场。
这是两岸三地股市的整体市况，中国股市表现不佳，也使港股、台股都失去动能。而上证表现不佳，主要是中国的权值股表现黯淡，最具代表性的是，市值一直排在全球前十大之列的中国石油，单单在六月就蒸发了三五○亿美元，市值从第六跌到第十二；中国工商银行六月市值蒸发二八○亿美元，排名掉了四名，退至第十三。
**中国调结构促质变，手机、软体将成新宠儿**
中国市值较大的产业，以银行、金融居首，包括中国大型银行的中国人寿、中国平安保险、民生银行，市值都大幅滑落。而过去主要传统产业，从水泥、钢铁、玻璃、石化等股价直直落，例如，宝钢今年从五．二一元人民币（以下币别同）跌到三．八五元。
中国国家主席习近平禁奢也重挫白酒类股，像茅台从二六六．○八元跌到一六○．四五元，五粮液从三十九．五五元跌到十八．九元，酒鬼酒则从六十一．四五元跌到十五．六元，中国大市值企业股价表现不佳，严重影响陆股的表现。
其实，若观察最近港股的表现，最能体验中国调结构造成资本市场的新变化。今年上半年，以中国惯称的「板块股」来看个别产业的表现，表现最好的五大类股分别是科技软体、手机相关、纺织、半导体与风电股，若再往下看，制药与生技股表现也可圈可点；反之，表现最差的类股，则有金矿股、煤矿股、建材水泥、石油化工、超市百货及机械设备。
从这个涨跌的「板块」，可以看出中国股市的「质变」。中国股市今年跌最多的类股是白酒股，再来是金融保险，然后是石油化工、有色金属及矿业股，这和香港股市的表现不谋而合。而从两岸三地来看，随着两岸日渐开放，中、港、台三地股市的生态会愈来愈相近。
**手机进入新削价时代，中国低价手机股看俏**
在中国调结构的过程中，「科技生根」可能是今年最重要的发展内涵，手机与软体（包括网路）有机会成为中国经济「质变」的新宠儿，尤其是今年阿里巴巴重新挂牌，市值可望从一千亿美元起跳，很可能震撼全球金融市场。
今年以来，全球智慧型手机大厂在苹果的科技创新暂告一段落之后，进入价格主导的新削价时代，从去年九月以来，苹果股价从七○五．○七美元，一口气跌到三八五．一○美元；三星也因为Galaxy S4销售不如预期，股价一度从一五八．四万韩元大跌到一二四．五万韩元，六月三星股价大狂杀，几乎跌掉一家索尼的市值。
但是，中国本地的低价品牌手机厂，像是代表酷派的中国无线股价，却从一．九一港币大涨到三．九二港币；有小米机当背景的金山软件从四．四五港币涨到十四．四六港币；而一二年大亏的中兴通讯今年预告转亏为盈，股价转呈强势；至于在中国智慧型手机市场市占率直追三星的联想，今年股价一直挺在七港币以上。
中国低价手机股表现亮丽，但表现比手机股更强悍的则是手机零组件供应链，不论是在香港或深沪股市，表现一枝独秀。例如，与大立光竞争的舜宇光学，从一．七三港币大涨到十一．七八港币，涨幅远超过大立光；手机触控族群方面，香港的信利国际从一．○二港币大涨到五．三七港币，涨幅已逾四○○％。
在深圳挂牌则有欧菲光电，从十三．二人民币涨到八十三．九九人民币；电声产品在香港有瑞声控股，从十七港币涨到四十七．九五港币；富士高实业则从○．八港币涨到四．○七港币，都大涨好几倍。在深圳挂牌的歌尔声学从十九．八九人民币涨到七十一．三四人民币，表现抢眼。
甚至是机壳股，比亚迪电子一鸣惊人，从一．四人民币涨到五．一九人民币。在台湾发行ＴＤＲ（台湾存托凭证）的巨腾，从○．八七港币涨到五．六三港币；后起之秀嘉瑞国际，从○．五港币一口气涨到三．一五港币，是中、港股市今年表现最亮眼的一族。
最近韩国总统朴槿惠访问中国，受到习近平、中国国务院总理李克强的高规格接待，在钓鱼台事件之后，日本首相安倍晋三强力主导日圆贬值，导致中国与韩国未来更趋紧密结合，三星的智慧型手机若大量下单给中国的手机零组件供应商，很可能压缩台湾手机零组件产业的发展，比较有竞争力的，恐怕只有联发科受到影响较小。
中国科技产业开始落地生根，可能步上九○年代台湾电子代工业蓬勃发展的后路，像半导体业的中芯，今年在香港就从○．二七五港币涨到○．七三港币，涨了数倍；最近连小尺寸的先进半导体，有台商背景的ＩＣ设计公司晶门科技，或在地的上海复旦微电子，表现均可圈可点。
此外，中国的软体产业也随着网路产业而兴旺，最具代表性的是，腾讯股价一枝独秀，从○五年大约五港币左右，涨到目前三一五港币，市值已冲高到五八三○亿港币，大约七五○亿美元，已远远超过脸书，也超过中国在美国挂牌的百度，是中国ＩＴ产业之王。
此外，与线上游戏结合，今年表现最突出的两家公司，一家是网龙，今年从三．○一港币飙涨到二十一．三港币，股价足足涨了六倍，比雷钧的金山软件表现更耀眼。
**两岸成衣代工股蹿起，生技股也掀高潮**
除了科技股，今年在台股市场兴起了成衣代工股，儒鸿表现最出类拔萃，聚阳、东隆兴业、铭旺实业也相当亮眼，今年在香港也出现纺织成衣大黑马，其中天虹纺织从一．五五港币（以下币别同）飙涨到十二．七元，互太纺织从三．五五元涨到十．二八元，最具实力的申洲国际从七．六元涨到二十七．三元，最近连魏桥纺织、经纬纺织都加入涨升行列，可以看出成衣股的盛况，两岸都相同。
另外，台湾的生技股狂热也在中港两地掀起高潮，例如康哲药业从三．○六元涨到八．一五元，四环医药从二．五元涨到五．二五元，中国生物从一．八四元涨到五．六五元，广州药业从四．一一元涨到三十二．七五元，威力十分惊人，同仁堂从六．四元涨到二十八．二元。
还有电力股，今年崛起的是风力发电，从上游供应设备的金风科技、中国高速传动，到国电科环，再到主攻风力发电的电厂，包括大唐新能源、龙源电力、华电福新、京能清洁能源，今年股价都涨了一倍以上。再来是与环保水务有关的，从中国水务到北控水务，今年都十分突出，这显示中国已从过去的高耗能、高污染产业极力挣脱，未来的商机会愈来愈大。
今年在中国调结构的产业中，受创最重的是煤与有色金属产业，或是金价大跌拖累的金矿产业，最具代表性的紫金矿业从九．三六元跌到一．三五元，灵宝黄金从七．三二元跌到一．三二元。中国招金矿业从三十八．七元一口气跌到四．九一元，其他下游金饰股，从周生生、周大福、六福集团到谢瑞麟，跌幅都很惨重。
煤矿股随着燃煤价格大跌，像兖州煤业从三十二．九五元跌到五．四六元，还未见到止跌迹象；南戈壁更是从一三○．五元重挫到九． 二五元；去年挂牌的伊泰煤矿直接从四十五．七元跌到三十五元。一些有色金属，如江西铜业从二十八．四五元跌到十二．七元；五矿资源从七．○七元跌到一．八三元。
今年六月，我们到内蒙古参访包头铝业，这家公司后来并入中国铝业，最近仔细一看，中国铝业的股价已从十．六六元跌到二．二元，中国铝业在香港、上海、美国三地挂牌，在美国挂牌的中铝从二十六．八八美元跌到七．二五美元，在上海挂牌的中铝Ａ股，从二十．八三人民币跌到三．○一人民币，可以想见跌势之猛烈。
另一个也算惨的产业是水泥，中国年产水泥三十亿公吨，需求只有十九亿公吨，这个供需的缺口恐怕得消化很多年。当然在中、港两地挂牌的水泥股都跌得很惨烈，像中国建材、安徽海螺水泥、山水水泥、金嵎股份、中材跌幅都很重，海螺近一年来从五十六．九元跌到十九．二二元，中材从八．四七元跌到一．三四元，台湾在香港挂牌的台泥国际从五．六元跌到一．七元。
再来就是和设备投资有关的，过去一年来，从供应农机的中国农工、汽车零组件的潍柴动力、供应挖煤机的三一国际，到销售混凝土机械的中联重科，无不惨跌。例如三一国际从十五．三元跌到一．八九元，中联重科从二十一．九五元跌到四．九七元。
**内需失灵，禁奢令冲击白酒、超市、百货股**
比较令人意外的是，过去大家以为中国有十三亿人口，内需市场很庞大，但今年习近平禁奢，除了重创白酒产业外，百货、大型卖场也都受到冲击。超市股中最具代表性的联华超市，从三十九．九五元跌到四．○四元，京客隆从十一．三二元跌到二．三四元；百货股中跌得最惨的是马来西亚商百盛，从十五．二元跌到三．○一元，股价跌掉八成，以南京为根据地的金鹰商贸，最近从二十四．七五元跌到十元，让创办人王恒实力减损不少。
中国经济正在转型，资本市场「春江水暖鸭先知」，从股价的转型慢慢看出产业发展的新方向，过去中国追求快速成长，大家一窝蜂投资钢铁、水泥、玻璃、石化、大型公共投资的项目，未来恐得面临漫长的修正与调整；反之，科技成分高的类股，将成为市场新宠。
今年中国经济转型中，受益最大的是科技升级的股票，过去半年中小板上涨四七．九％，创业板大涨八六．五％，是陆股初升的红太阳。例如华谊兄弟接连拍了几部卖座电影，今年股价从十二．一五元人民币（以下币别同）涨到三十二．六○元，华谊兄弟窜红，也让香港的比高集团、文化中国跟着拉升。去年上市提供软体服务的同花顺，这两个月从十一．八一元涨到二十．三三元，都可看出产业发展的下一个新方向──中国的产业从量变到质变，科技股将抬头！(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.
2.以上评论不代表路透立场.
(整理 董永年; 审校 张喜良)
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。