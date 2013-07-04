科技股抬头！中港股市从量变到质变--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一三年上半年已正式走入历史，全球股市完全呈两极化的不同走势。今年全球主要股市拔得头筹的，是过去一直积弱不振的日本股市，上半年大涨三一．六％；其次是欧猪国家的爱尔兰与亚洲的越南，半年上涨皆逾一六％。全球中流砥柱的美国股市，道琼涨了一三．七％，标准普尔五百指数上涨一三．一％，那斯达克涨一二．七％；欧洲成熟市场，德国涨四．七％，英国涨五．七％，法国涨二．七％，瑞士涨一二．二％，相当出色。

不过，也有相对黯淡的市场，像是受日圆贬值压力的韩国，上半年股市下跌六．七％；巴西股市上半年大跌二一．四％，敬陪末座；俄罗斯股市下跌一六．四七％；表现稍好的金砖国家是印度，小跌○．二％。也就是说，从二○○一年以来，金砖四国似乎受到严厉挑战。

上一期，我们才刚谈到中国的钱荒，今年上半年中国股市表现黯淡，Ａ股的深圳成分股指数下跌一五．六％，上证指数下跌一二．七％，几乎是全球最弱势的市场；特别是六月，上证单月大跌一四．七％，上证指数最低跌到一八四九．六五点，把去年十二月四日的底部一九四九．四六点都跌破。

受到中国股市弱势拖累，香港股市上半年也很惨烈，恒生指数下跌八．一八％，国企指数则惨跌一八．五八％，堪称两岸三地最脆弱的市场。台股本来在六月已跌到七六六三．二三点，但幸赖六月二十八日美林大买超作帐，将指数拉升一七八．三一点，让台股上半年拉出四．七一％的涨幅，虽有证所税冲击，但已是两岸三地表现最强势的市场。

这是两岸三地股市的整体市况，中国股市表现不佳，也使港股、台股都失去动能。而上证表现不佳，主要是中国的权值股表现黯淡，最具代表性的是，市值一直排在全球前十大之列的中国石油，单单在六月就蒸发了三五○亿美元，市值从第六跌到第十二；中国工商银行六月市值蒸发二八○亿美元，排名掉了四名，退至第十三。

**中国调结构促质变，手机、软体将成新宠儿**

中国市值较大的产业，以银行、金融居首，包括中国大型银行的中国人寿、中国平安保险、民生银行，市值都大幅滑落。而过去主要传统产业，从水泥、钢铁、玻璃、石化等股价直直落，例如，宝钢今年从五．二一元人民币（以下币别同）跌到三．八五元。

中国国家主席习近平禁奢也重挫白酒类股，像茅台从二六六．○八元跌到一六○．四五元，五粮液从三十九．五五元跌到十八．九元，酒鬼酒则从六十一．四五元跌到十五．六元，中国大市值企业股价表现不佳，严重影响陆股的表现。

其实，若观察最近港股的表现，最能体验中国调结构造成资本市场的新变化。今年上半年，以中国惯称的「板块股」来看个别产业的表现，表现最好的五大类股分别是科技软体、手机相关、纺织、半导体与风电股，若再往下看，制药与生技股表现也可圈可点；反之，表现最差的类股，则有金矿股、煤矿股、建材水泥、石油化工、超市百货及机械设备。

从这个涨跌的「板块」，可以看出中国股市的「质变」。中国股市今年跌最多的类股是白酒股，再来是金融保险，然后是石油化工、有色金属及矿业股，这和香港股市的表现不谋而合。而从两岸三地来看，随着两岸日渐开放，中、港、台三地股市的生态会愈来愈相近。

**手机进入新削价时代，中国低价手机股看俏**

在中国调结构的过程中，「科技生根」可能是今年最重要的发展内涵，手机与软体（包括网路）有机会成为中国经济「质变」的新宠儿，尤其是今年阿里巴巴重新挂牌，市值可望从一千亿美元起跳，很可能震撼全球金融市场。

今年以来，全球智慧型手机大厂在苹果的科技创新暂告一段落之后，进入价格主导的新削价时代，从去年九月以来，苹果股价从七○五．○七美元，一口气跌到三八五．一○美元；三星也因为Galaxy S4销售不如预期，股价一度从一五八．四万韩元大跌到一二四．五万韩元，六月三星股价大狂杀，几乎跌掉一家索尼的市值。

但是，中国本地的低价品牌手机厂，像是代表酷派的中国无线股价，却从一．九一港币大涨到三．九二港币；有小米机当背景的金山软件从四．四五港币涨到十四．四六港币；而一二年大亏的中兴通讯今年预告转亏为盈，股价转呈强势；至于在中国智慧型手机市场市占率直追三星的联想，今年股价一直挺在七港币以上。

中国低价手机股表现亮丽，但表现比手机股更强悍的则是手机零组件供应链，不论是在香港或深沪股市，表现一枝独秀。例如，与大立光竞争的舜宇光学，从一．七三港币大涨到十一．七八港币，涨幅远超过大立光；手机触控族群方面，香港的信利国际从一．○二港币大涨到五．三七港币，涨幅已逾四○○％。

在深圳挂牌则有欧菲光电，从十三．二人民币涨到八十三．九九人民币；电声产品在香港有瑞声控股，从十七港币涨到四十七．九五港币；富士高实业则从○．八港币涨到四．○七港币，都大涨好几倍。在深圳挂牌的歌尔声学从十九．八九人民币涨到七十一．三四人民币，表现抢眼。

甚至是机壳股，比亚迪电子一鸣惊人，从一．四人民币涨到五．一九人民币。在台湾发行ＴＤＲ（台湾存托凭证）的巨腾，从○．八七港币涨到五．六三港币；后起之秀嘉瑞国际，从○．五港币一口气涨到三．一五港币，是中、港股市今年表现最亮眼的一族。

最近韩国总统朴槿惠访问中国，受到习近平、中国国务院总理李克强的高规格接待，在钓鱼台事件之后，日本首相安倍晋三强力主导日圆贬值，导致中国与韩国未来更趋紧密结合，三星的智慧型手机若大量下单给中国的手机零组件供应商，很可能压缩台湾手机零组件产业的发展，比较有竞争力的，恐怕只有联发科受到影响较小。

中国科技产业开始落地生根，可能步上九○年代台湾电子代工业蓬勃发展的后路，像半导体业的中芯，今年在香港就从○．二七五港币涨到○．七三港币，涨了数倍；最近连小尺寸的先进半导体，有台商背景的ＩＣ设计公司晶门科技，或在地的上海复旦微电子，表现均可圈可点。

此外，中国的软体产业也随着网路产业而兴旺，最具代表性的是，腾讯股价一枝独秀，从○五年大约五港币左右，涨到目前三一五港币，市值已冲高到五八三○亿港币，大约七五○亿美元，已远远超过脸书，也超过中国在美国挂牌的百度，是中国ＩＴ产业之王。

此外，与线上游戏结合，今年表现最突出的两家公司，一家是网龙，今年从三．○一港币飙涨到二十一．三港币，股价足足涨了六倍，比雷钧的金山软件表现更耀眼。

**两岸成衣代工股蹿起，生技股也掀高潮**

除了科技股，今年在台股市场兴起了成衣代工股，儒鸿表现最出类拔萃，聚阳、东隆兴业、铭旺实业也相当亮眼，今年在香港也出现纺织成衣大黑马，其中天虹纺织从一．五五港币（以下币别同）飙涨到十二．七元，互太纺织从三．五五元涨到十．二八元，最具实力的申洲国际从七．六元涨到二十七．三元，最近连魏桥纺织、经纬纺织都加入涨升行列，可以看出成衣股的盛况，两岸都相同。

另外，台湾的生技股狂热也在中港两地掀起高潮，例如康哲药业从三．○六元涨到八．一五元，四环医药从二．五元涨到五．二五元，中国生物从一．八四元涨到五．六五元，广州药业从四．一一元涨到三十二．七五元，威力十分惊人，同仁堂从六．四元涨到二十八．二元。

还有电力股，今年崛起的是风力发电，从上游供应设备的金风科技、中国高速传动，到国电科环，再到主攻风力发电的电厂，包括大唐新能源、龙源电力、华电福新、京能清洁能源，今年股价都涨了一倍以上。再来是与环保水务有关的，从中国水务到北控水务，今年都十分突出，这显示中国已从过去的高耗能、高污染产业极力挣脱，未来的商机会愈来愈大。

今年在中国调结构的产业中，受创最重的是煤与有色金属产业，或是金价大跌拖累的金矿产业，最具代表性的紫金矿业从九．三六元跌到一．三五元，灵宝黄金从七．三二元跌到一．三二元。中国招金矿业从三十八．七元一口气跌到四．九一元，其他下游金饰股，从周生生、周大福、六福集团到谢瑞麟，跌幅都很惨重。

煤矿股随着燃煤价格大跌，像兖州煤业从三十二．九五元跌到五．四六元，还未见到止跌迹象；南戈壁更是从一三○．五元重挫到九． 二五元；去年挂牌的伊泰煤矿直接从四十五．七元跌到三十五元。一些有色金属，如江西铜业从二十八．四五元跌到十二．七元；五矿资源从七．○七元跌到一．八三元。

今年六月，我们到内蒙古参访包头铝业，这家公司后来并入中国铝业，最近仔细一看，中国铝业的股价已从十．六六元跌到二．二元，中国铝业在香港、上海、美国三地挂牌，在美国挂牌的中铝从二十六．八八美元跌到七．二五美元，在上海挂牌的中铝Ａ股，从二十．八三人民币跌到三．○一人民币，可以想见跌势之猛烈。

另一个也算惨的产业是水泥，中国年产水泥三十亿公吨，需求只有十九亿公吨，这个供需的缺口恐怕得消化很多年。当然在中、港两地挂牌的水泥股都跌得很惨烈，像中国建材、安徽海螺水泥、山水水泥、金嵎股份、中材跌幅都很重，海螺近一年来从五十六．九元跌到十九．二二元，中材从八．四七元跌到一．三四元，台湾在香港挂牌的台泥国际从五．六元跌到一．七元。

再来就是和设备投资有关的，过去一年来，从供应农机的中国农工、汽车零组件的潍柴动力、供应挖煤机的三一国际，到销售混凝土机械的中联重科，无不惨跌。例如三一国际从十五．三元跌到一．八九元，中联重科从二十一．九五元跌到四．九七元。

**内需失灵，禁奢令冲击白酒、超市、百货股**

比较令人意外的是，过去大家以为中国有十三亿人口，内需市场很庞大，但今年习近平禁奢，除了重创白酒产业外，百货、大型卖场也都受到冲击。超市股中最具代表性的联华超市，从三十九．九五元跌到四．○四元，京客隆从十一．三二元跌到二．三四元；百货股中跌得最惨的是马来西亚商百盛，从十五．二元跌到三．○一元，股价跌掉八成，以南京为根据地的金鹰商贸，最近从二十四．七五元跌到十元，让创办人王恒实力减损不少。

中国经济正在转型，资本市场「春江水暖鸭先知」，从股价的转型慢慢看出产业发展的新方向，过去中国追求快速成长，大家一窝蜂投资钢铁、水泥、玻璃、石化、大型公共投资的项目，未来恐得面临漫长的修正与调整；反之，科技成分高的类股，将成为市场新宠。

今年中国经济转型中，受益最大的是科技升级的股票，过去半年中小板上涨四七．九％，创业板大涨八六．五％，是陆股初升的红太阳。例如华谊兄弟接连拍了几部卖座电影，今年股价从十二．一五元人民币（以下币别同）涨到三十二．六○元，华谊兄弟窜红，也让香港的比高集团、文化中国跟着拉升。去年上市提供软体服务的同花顺，这两个月从十一．八一元涨到二十．三三元，都可看出产业发展的下一个新方向──中国的产业从量变到质变，科技股将抬头！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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