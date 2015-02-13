苹果达到1万亿美元市值可能需要几年时间

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透旧金山2月12日（记者 Noel Randewich） - 投资大亨卡尔·伊坎（Carl Icahn）认为苹果(AAPL.O)的价值已经超过1万亿美元，但华尔街一些人士则认为苹果的市值达到1万亿美元还需要几年时间。
苹果的市值本周突破7,000亿美元，超过了瑞士的GDP。伊坎表示，苹果的股价应该在每股216美元，相当于约1.26万亿美元的市值。
伊坎的看法暗示苹果股价较周四的收盘价还有约70%的上涨空间。过去12个月里苹果股价已经上涨了65%，同期标准普尔500指数仅上涨15%。
“目前苹果的市值达到1万亿美元是不切实际的，”基金经理Mark Mulholland说道，其Matthew 25基金是过去五年里表现最好的大型股基金之一。
和路透采访的其他基金经理类似，Mulholland认为苹果市值达到1万亿美元可能需要两三年时间。
不过华尔街对苹果的短期前景似乎很乐观。
苹果1月公布的季度获利超越市场预期，受益于iPhone销量创纪录，股市分析师随后上调了苹果未来12个月的股价目标位。目前分析师平均目标价中值为134美元，仅比周四的价格高6%，远低于伊坎所说的216美元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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