苹果达到1万亿美元市值可能需要几年时间

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山2月12日（记者 Noel Randewich） - 投资大亨卡尔·伊坎（Carl Icahn）认为苹果 的价值已经超过1万亿美元，但华尔街一些人士则认为，苹果的市值达到1万亿美元还需要几年时间。
苹果的市值本周突破7,000亿美元，超过了瑞士的GDP。伊坎表示，苹果的股价应该在每股216美元，相当于约1.26万亿美元的市值。
伊坎的看法暗示苹果股价较周四的收盘价还有约70%的上涨空间。过去12个月里苹果股价已经上涨了65%，同期标准普尔500指数仅上涨15%。
“目前苹果的市值达到1万亿美元是不切实际的，”基金经理Mark Mulholland说道，其Matthew 25基金是过去五年里表现最好的大型股基金之一。
和路透采访的其他基金经理类似，Mulholland认为苹果市值达到1万亿美元可能需要两三年时间。
不过华尔街对苹果的短期前景似乎很乐观。
苹果1月公布的季度获利超越市场预期，受益于iPhone销量创纪录，股市分析师随后上调了苹果未来12个月的股价目标位。目前分析师平均目标价中值为134美元，仅比周四的价格高6%，远低于伊坎所说的216美元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)