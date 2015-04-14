（更正）腾讯控股市值首度突破2,000亿美元大关 逼近阿里巴巴

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
（更正：补上内文第一段漏字，应为“2000亿美元”）
路透北京4月13日 - 中国腾讯控股(0700.HK)市值周一首度突破2,000亿美元大关，超越美国亚马逊(AMZN.O)、国际商业机器(IBM Corp)(IBM.N)以及甲骨文(ORCL.N)等科技业巨擘。
这家中国最大社群网络及在线娱乐业者在香港挂牌股价周一大涨5.38%至170.50港元(22美元)，使其市值达到2,060亿美元，高于甲骨文的1,900亿美元、亚马逊的1,780亿、以及IBM的1,610亿。
腾讯股价今年以来已经大涨52%，市值逼近美国同业Facebook(FB.O)的2,300亿美元，以及中国对手阿里巴巴集团控股(BABA.N)的2,100亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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