《路透精英汇》Ebay有信心在中国拿到金融支付牌照

路透旧金山6月17日(记者 Alistair Barr) - Ebay(EBAY.O)首席执行官约翰·多纳霍（John Donahoe）预计，eBay将成为首家在中国拿到金融支付牌照的外国企业，但该公司会避开更加激烈的、本土企业占主导地位的零售销售业的竞争。

多纳霍周一在出席路透全球技术峰会时表示，他从中国当局那里看到了“令人鼓舞的迹象”，但表示现在依然无法预料旗下的PayPal最终何时会获准在中国运营。

多纳霍表示：“我有信心，PayPal将成为在中国获得支付牌照的首家非本土公司。”

他称，为实现在中国的运营，目前还不清楚PayPal是否必须与中国本土企业成立一家合资公司，并持有这家公司49%的股份，或者eBay是否能在合资公司中拥有多数股份也尚属未知。

传统上，外国互联网企业在中国与阿里巴巴和百度(BIDU.O)等本土企业相比，存在运营上的劣势。虽然中国自加入世界贸易组织就正式向国际企业开放市场，但金融和零售业依然在很大程度上被中国银行、阿里巴巴等企业主导。

他在峰会上表示：“证据表明，非中国企业处于劣势，我们选择不展开激烈竞争。”

“但随着时间的推移，你会看到中国国内经济将与国际经济接轨。”

Ebay目前在中国的业务规模约为60亿美元，其中很多来自中国企业利用Ebay平台向世界其他国家出售产品。多纳霍预计，中国市场的增长速度将继续高于世界其他国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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