《路透精英汇》Ebay有信心在中国拿到金融支付牌照

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透旧金山6月17日(记者 Alistair Barr) - Ebay(EBAY.O)首席执行官约翰·多纳霍（John Donahoe）预计，eBay将成为首家在中国拿到金融支付牌照的外国企业，但该公司会避开更加激烈的、本土企业占主导地位的零售销售业的竞争。
多纳霍周一在出席路透全球技术峰会时表示，他从中国当局那里看到了“令人鼓舞的迹象”，但表示现在依然无法预料旗下的PayPal最终何时会获准在中国运营。
多纳霍表示：“我有信心，PayPal将成为在中国获得支付牌照的首家非本土公司。”
他称，为实现在中国的运营，目前还不清楚PayPal是否必须与中国本土企业成立一家合资公司，并持有这家公司49%的股份，或者eBay是否能在合资公司中拥有多数股份也尚属未知。
传统上，外国互联网企业在中国与阿里巴巴和百度(BIDU.O)等本土企业相比，存在运营上的劣势。虽然中国自加入世界贸易组织就正式向国际企业开放市场，但金融和零售业依然在很大程度上被中国银行、阿里巴巴等企业主导。
他在峰会上表示：“证据表明，非中国企业处于劣势，我们选择不展开激烈竞争。”
“但随着时间的推移，你会看到中国国内经济将与国际经济接轨。”
Ebay目前在中国的业务规模约为60亿美元，其中很多来自中国企业利用Ebay平台向世界其他国家出售产品。多纳霍预计，中国市场的增长速度将继续高于世界其他国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。