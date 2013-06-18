《路透峰会》Ebay有信心在中国拿到金融支付牌照

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Alistair Barr
路透旧金山6月17日 - Ebay 首席执行官约翰·多纳霍（John Donahoe）预计，eBay将成为首家在中国拿到金融支付牌照的外国企业，但该公司会避开更加激烈的、本土企业占主导地位的零售销售业的竞争。
多纳霍周一在出席路透全球技术峰会时表示，他从中国当局那里看到了“令人鼓舞的迹象”，但表示现在依然无法预料旗下的PayPal最终何时会获准在中国运营。
多纳霍表示：“我有信心，PayPal将成为在中国获得支付牌照的首家非本土公司。”
他称，为实现在中国的运营，目前还不清楚PayPal是否必须与中国本土企业成立一家合资公司，并持有这家公司49%的股份，或者eBay是否能在合资公司中拥有多数股份也尚属未知。
传统上，外国互联网企业在中国与阿里巴巴和百度 等本土企业相比，存在运营上的劣势。虽然中国自加入世界贸易组织就正式向国际企业开放市场，但金融和零售业依然在很大程度上被中国银行、阿里巴巴等企业主导。
他在峰会上表示：“证据表明，非中国企业处于劣势，我们选择不展开激烈竞争。”
“但随着时间的推移，你会看到中国国内经济将与国际经济接轨。”
Ebay目前在中国的业务规模约为60亿美元，其中很多来自中国企业利用Ebay平台向世界其他国家出售产品。多纳霍预计，中国市场的增长速度将继续高于世界其他国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。