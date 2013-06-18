《路透精英汇》电池技术是可穿戴式装置演进的关键

路透旧金山6月17日(记者 Alexei Oreskovic/Gerry Shih) - 两位行业先锋人士表示，续航能力更持久的电池对于可穿戴式电脑设备至关重要，后者的崛起或将颠覆苹果公司(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O) 在移动设备领域的主导地位。

从可监控人体活动和睡眠模式的手镯，到内置传感器的衣服和可连接网络的眼镜，可穿戴式设备或许标志着下一代的重大科技转变，就像从个人电脑到智能手机的演变。

这一过渡让一直不显山不露水的电池抢占了明星地位。

Jawbone公司执行长Hosain Rahman周一在出席路透全球科技峰会时表示：“所有这些可穿戴式装置都受到电池技术的局限。这无关计算问题。”

尽管电池技术未能跟上电脑设备的小型化和即时显示进程的步伐，部分行业先锋人物对电池技术在未来几年有所突破持乐观态度。

Atheer Labs的首席执行官Soulaiman Itani表示：“未来五年会有其他技术迎头赶上，例如远程充电，这将引发下一个巨大飞跃，因这将打破对电池的依赖。但现如今，最大的挑战是如何让电池足够小并能够为设备提供服务。”

Itani用2000年代中期的智能手机进程作比喻，描述了可穿戴式计算机目前的演进状态。

“现在还是Palm时代，你需要等待iPhone的降临。”他指代的是先于iPhone诞生的Palm Pilots，那款手机当年获得了不俗的评价，但在iPhone 2007年发布后，这款手机被废弃。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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