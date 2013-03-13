iPad出货量今年料首次不及安卓平板电脑

路透旧金山3月12日(记者 Noel Randewich) - 市场研究公司IDC周二预测称，搭载谷歌安卓（Android）系统的平板电脑出货量今年将首次超过苹果iPad，苹果(AAPL.O)不得不向全球其他挑战者让出更多移动市场份额。

国际数据公司(IDC)表示，一系列更小、更廉价的Android平板电脑今年将吸引更多消费者，削弱苹果自2010年推出iPad以来的市场主导地位。

苹果iPad和iPhone的出货量料将继续高速增长，但三星电子(005930.KS)及其他竞争对手通过高明的营销手段、更多的品种类型以及迅速采用新技术让苹果腹背受敌。

三星电子周四推出了Galaxy第四代旗舰产品，该系列智能手机帮助三星电子在去年部分时间中击败了iPhone。

外界普遍认为，苹果公司或正在失去竞争优势。自去年9月以来，苹果的股价已经下跌逾三分之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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