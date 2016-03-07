苹果电脑用户首次遭到勒索软件攻击

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透波士顿3月6日（记者 Jim Finkle） - Palo Alto Networks (PANW.N)的研究人员周日对路透称，黑客们周末首次针对苹果(AAPL.O)电脑用户，使用一种名为勒索软件的恶意软件。
黑客用勒索软件加密受影响机器上的数据，然后要求用户支付难以追踪的数字货币作为赎金，获得可以恢复数据的电子秘钥。
安全专家们估计一年的赎金总额高达数亿美元，这些黑客往往针对微软(MSFT.O) Windows操作系统的用户。
Palo Alto威胁情报总监Ryan Olson指出，周五出现的“KeRanger”恶意软件是首个起作用的攻击苹果电脑用户的勒索软件。
“这是首个肯定起作用的恶意软件，加密你的文件并要求赎金，”Olson在接受电话采访时说道。
苹果的代表称，公司已经在周末采取措施防止黑客攻击，并因此取消了一个正规苹果软件开发商的数字证书，该证书允许恶意软件安装到苹果电脑上。这名代表称无法提供更多细节。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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