苹果电脑用户首次遭到勒索软件攻击

路透波士顿3月6日（记者 Jim Finkle） - Palo Alto Networks (PANW.N)的研究人员周日对路透称，黑客们周末首次针对苹果(AAPL.O)电脑用户，使用一种名为勒索软件的恶意软件。

黑客用勒索软件加密受影响机器上的数据，然后要求用户支付难以追踪的数字货币作为赎金，获得可以恢复数据的电子秘钥。

安全专家们估计一年的赎金总额高达数亿美元，这些黑客往往针对微软(MSFT.O) Windows操作系统的用户。

Palo Alto威胁情报总监Ryan Olson指出，周五出现的“KeRanger”恶意软件是首个起作用的攻击苹果电脑用户的勒索软件。

“这是首个肯定起作用的恶意软件，加密你的文件并要求赎金，”Olson在接受电话采访时说道。

苹果的代表称，公司已经在周末采取措施防止黑客攻击，并因此取消了一个正规苹果软件开发商的数字证书，该证书允许恶意软件安装到苹果电脑上。这名代表称无法提供更多细节。（完）