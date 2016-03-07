苹果电脑用户首次遭到勒索软件攻击

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jim Finkle
路透波士顿3月6日 - Palo Alto Networks 的研究人员周日对路透称，黑客们周末首次针对苹果 电脑用户，使用一种名为勒索软件的恶意软件。
黑客用勒索软件加密受影响机器上的数据，然后要求用户支付难以追踪的数字货币作为赎金，获得可以恢复数据的电子秘钥。
安全专家们估计一年的赎金总额高达数亿美元，这些黑客往往针对微软 Windows操作系统的用户。
Palo Alto威胁情报总监Ryan Olson指出，周五出现的“KeRanger”恶意软件是首个起作用的攻击苹果电脑用户的勒索软件。
“这是首个肯定起作用的恶意软件，加密你的文件并要求赎金，”Olson在接受电话采访时说道。
苹果的代表称，公司已经在周末采取措施防止黑客攻击，并因此取消了一个正规苹果软件开发商的数字证书，该证书允许恶意软件安装到苹果电脑上。这名代表称无法提供更多细节。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%