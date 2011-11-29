版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 11:52 BJT

美国军方高官称美易受网络攻击

美军参谋长联席会议主席登普西周一称，美国容易遭受网络攻击。他呼吁采取更积极行动，加强美国的网络防卫能力。登普西在伦敦的一个论坛上称："我们已经流失了大量的知识产权，我们每天都遭遇不断的（网络）攻击，需要政府采取措施应对。"路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐