版本:
中国
科技电子 | 2015年 3月 5日 星期四 17:48 BJT

苹果12.9英寸iPad生产时间推迟到9月左右--报导（更新版）

路透3月5日 - 两则媒体报导称，由于显示屏供应方面的问题，苹果(AAPL.O)将开始生产更大尺寸的12.9英寸iPad时间推迟到9月左右。

彭博新闻社援引熟悉情况的消息人士指出，苹果原计划从本季度开始生产12.9英寸iPad。

《华尔街日报》称，苹果的供应商被告知今年下半年开始生产12.9英寸iPad；苹果为企业市场考虑新的设计和功能。

《华尔街日报》援引熟悉情况的消息人士指出，苹果正在考虑增加USB接口以及使用速度更快的技术，比目前的USB数据传输速度最高快10倍。

《华尔街日报》还称，苹果还一直在考虑增加键盘和鼠标的接口。

由于不是美国常规工作时间，路透无法立即联系到苹果进行置评。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 科技电子

热门文章

编辑推荐

文章推荐