苹果12.9英寸iPad生产时间推迟到9月左右--报导（更新版）

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透3月5日 - 两则媒体报导称，由于显示屏供应方面的问题，苹果(AAPL.O)将开始生产更大尺寸的12.9英寸iPad时间推迟到9月左右。
彭博新闻社援引熟悉情况的消息人士指出，苹果原计划从本季度开始生产12.9英寸iPad。
《华尔街日报》称，苹果的供应商被告知今年下半年开始生产12.9英寸iPad；苹果为企业市场考虑新的设计和功能。
《华尔街日报》援引熟悉情况的消息人士指出，苹果正在考虑增加USB接口以及使用速度更快的技术，比目前的USB数据传输速度最高快10倍。
《华尔街日报》还称，苹果还一直在考虑增加键盘和鼠标的接口。
由于不是美国常规工作时间，路透无法立即联系到苹果进行置评。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。