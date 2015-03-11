软件商为苹果手表开发“杀手级应用”难度不容小觑

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透纽约3月10日（记者 Malathi Nayak） - 软件开发商称，为苹果(AAPL.O)手表产品开发出“杀手级应用”并非易事，还几乎没有人看到这种产品，软件仍处于调试过程中。
软件公司Eleks产品经理Markiyan Matsekh表示，尽管应用开发商对Apple Watch充满热情，一些人对想出好主意的前景持怀疑态度。Apple Watch将于4月24日上市。
杀手级应用对Apple Watch的成功至关重要，可能带来新公司的诞生，就像iPhone产品一样。照片分享应用Instagram被Facebook (FB.O)以10亿美元收购，Snapchat从一个移动通讯应用成长为估值190亿美元的企业。
开发者称，苹果在开发包中屏蔽了陀螺仪和加速计等功能，手表模拟装置无法测试所有功能。苹果拒绝对开发者无法接触特定功能的原因发表评论。
“限制令人失望，”协同开发一款Apple Watch应用的Matsekh说道。
应用设计师Mark Rabo则认为，苹果通过限制促进创新。他表示，挑战在于“不是试图将一个手机应用转化为手表应用”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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