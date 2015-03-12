阿里巴巴在西雅图招募云计算人才

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月12日（记者 Paul Carsten/John Ruwitch） - 阿里巴巴(BABA.N)开始在西雅图招募人才，重点放在云计算领域。西雅图是亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)的“后院”。
LinkedInLNKD.N上的招聘广告显示，阿里巴巴在西雅图招聘三个职位，其中两个职位也可以申请在矽谷办公室办公。
当地一些猎头称，他们参与了阿里巴巴的招聘，并表示阿里巴巴考虑亚马逊、微软和Facebook(FB.O)的员工。
LinkedIn数据显示，阿里巴巴已经从微软和亚马逊挖走了一些员工。数据表明，加入阿里巴巴的员工中，前雇主为微软的数量较多，达20人。
猎头们称，阿里巴巴在当地的运营仍处于早期阶段，招聘人数相对较少。阿里巴巴在美国的员工数量低于300人。
阿里巴巴发言人拒绝透露招聘细节。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。