阿里巴巴在西雅图招募云计算人才

路透北京3月12日（记者 Paul Carsten/John Ruwitch） - 阿里巴巴(BABA.N)开始在西雅图招募人才，重点放在云计算领域。西雅图是亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)的“后院”。

LinkedInLNKD.N上的招聘广告显示，阿里巴巴在西雅图招聘三个职位，其中两个职位也可以申请在矽谷办公室办公。

当地一些猎头称，他们参与了阿里巴巴的招聘，并表示阿里巴巴考虑亚马逊、微软和Facebook(FB.O)的员工。

LinkedIn数据显示，阿里巴巴已经从微软和亚马逊挖走了一些员工。数据表明，加入阿里巴巴的员工中，前雇主为微软的数量较多，达20人。

猎头们称，阿里巴巴在当地的运营仍处于早期阶段，招聘人数相对较少。阿里巴巴在美国的员工数量低于300人。

阿里巴巴发言人拒绝透露招聘细节。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。