苹果计划今年售出逾2000万只Apple Watch--消息人士

路透台北4月24日 - 根据供应商消息，苹果(AAPL.O)计划在今年至少售出2,000万只Apple Watch，大幅高于分析师的预估。

苹果的第一款可穿戴设备--Apple Watch于周五公开发售，关于该产品的出货量预估有很大的差异，因为这是一种相当新型的消费产品，市场以前几乎没怎么接触过。

为这款智能手表提供配件的生产企业的消息人士称，虽然这款手表的销量料将远低于畅销爆款iPhone，但苹果自有的生产计划反映出他们对于该产品的潜在发展非常乐观。

据其中一位消息人士透露，供应方面的公司估计，苹果在当前季度将能够每个月卖出200万只智能手表。另一位消息人士称，苹果计划今年卖出2,600万只Apple Watch。

“苹果总是给出一个很高的目标，因为他们坚信有强劲的市场需求。”一位人士说道。

这些消息人士拒绝具名，因为公司与苹果签有保密协议。

苹果谢绝就公司生产计划置评。苹果尚未公布自4月10日开始接受预订以来的销售数据，不过很多买家被告知，由于供货紧张，他们购买的手表恐怕要等一个月甚至更久才会到货。

苹果周三通知部分顾客不用等那么久了。

“我们的团队根据可用供货量以及订单数量力求尽快完成订单，”苹果在声明中称。

分析师预期，今年Apple Watch的销量可能介于1,000万到2,600万只。

相较于iPhone手机而言，对苹果手表的最初销售预估不算高。iPhone单在去年第四季就卖出了7,450万部。路透调查显示，预期Apple Watch在美国市场能卖出约1,500万只。

“即使这款产品今年没有旺销，苹果也不会放弃它，”大和资本市场(Daiwa Capital Markets)驻台北分析师Kylie Huang说道。“这是一场持久战。”这位分析师追踪苹果及其供应链。

**零部件大订单**

上述供应链消息人士称，对于一些小部件，苹果通常与三家或更多的供应商合作，以确保在需求增加时能有稳定的供应。

一位消息人士称，一家这样的供应商就接到了在1-8月给1,565万只Apple Watch提供零部件的订单。

该消息人士拒绝透露该公司的供应在苹果总零部件订单中所占的份额，不过交易表明苹果可能以较预期生产量更高的数量下达了零部件订单。

消息人士称，Apple Watch的相对新颖和复杂性导致了各部分供应链出现了生产问题，但没有说是什么样的问题。

一位消息人士称，第一季之前，市场预测Apple Watch在2015年的出货量最高可达3,600万只。

“不过当第一季生产开始加快时，问题也浮现了，该预测被下调，”他说。该人还表示，自那时起生产已变得相对稳定。(完)

(编译 高琦/孙茉莉/王洋; 审校 艾茂林/于春红)

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